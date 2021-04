Radio3 alcanza el hipersonido

El especial de Radio 3 Extra con María Arnal i Marcel Bagés desde el Museo del Prado contó, por primera vez en nuestro país, con tecnología de sonido envolvente Dolby Atmos. El dúo presentó el pasado 5 de marzo, en directo y en streaming, su disco “Clamor” en un escenario único: “El Jardín de las Delicias” de El Bosco, un concierto que ya, postproducido al detalle, ponemos a disposición del público (recomendando el uso de dispositivos con tecnología Atmos para disfrutar plenamente de la experiencia auditiva).

Maria Arnal i Marcel Bagés - Cant de la Sibil·la (Dolby Atmos)

La colaboración con una empresa como RTVE es “ absolutamente positiva ” para Dolby, afirma su Sr. Manager, Broadcast, Operator & Content, José Antonio Portugal. “Con RTVE colaboramos estrechamente desde hace muchos años y a través de su área de Innovación hemos llevado a cabo proyectos únicos que han sido referentes en distintos ámbitos. En unos casos realizamos pruebas de concepto y en otros, como en esta retransmisión, introducimos tecnologías ya desplegadas en otros países pero no implantadas en España. El interés de RTVE por la calidad y lo disruptiv o, sumado a su increíble equipo de profesionales , así como los medios y los proyectos que abordan, hacen de la Corporación un aliado ideal con quien compartir proyectos”.

El concierto y su sonido

Radio 3 Extra, la plataforma multimedia de Radio 3, continúa poniendo en valor la innovación y búsqueda de nuevos lenguajes y experiencias para la audiencia joven. Para su Director, Tomás Fernando Flores, “Radio3 tiene la innovación como parte de su ADN. Nuestra apuesta es apoyar la cultura, la creatividad y también la innovación. El target del canal es público joven receptivo a los cambios tecnológicos porque son nativos digitales. Perseguimos la innovación de formatos, lenguajes en base a las posibilidades que aporta la innovación tecnológica”. Radio3 innova con formatos como Radio3 Extra o en redes con #MuyRadio3, e investiga en nuevas tecnologías con el área de Innovación de RTVE.

Un claro ejemplo ha sido el programa en directo desde El Prado con María Arnal i Marcel Bagés para presentar su segundo disco, “Clamor”, un álbum que orbita en torno a la idea del deseo, pero que también se pregunta sobre la vulnerabilidad, el futuro y las utopías, y mezcla tradición y modernidad, folk y electrónica y que ya se puede disfrutar en RTVE con la experiencia que proporciona Atmos. Esta tecnología de sonido inmersivo, desarrollada por Dolby Laboratories, incorpora dos conceptos nuevos: los objetos de sonido y el sonido en altura, creando un ambiente de audio total. Esto se traduce en una experiencia de entretenimiento increíble, haciendo que los sonidos se desplacen a tu alrededor con un realismo asombroso. En el caso de la música, ésta te envuelve y te hace sentir parte de ella. En lugar de estar restringido a canales, los sonidos pueden ubicarse y moverse con precisión en un espacio tridimensional con una calidad, intensidad, detalle y profundidad de sonido excepcionales.

La retransmisión de un evento en directo de estas características necesita añadir al flujo convencional de trabajo un codificador de audio profesional. Es un proceso sencillo ya que el formato Dolby Atmos es reconocido a través de la codificación Dolby Digital Plus y éste está ampliamente implantado. Para generar la experiencia inmersiva son necesarias de 10 señales que parten de las convencionales 5.1, que proporcionan el plano horizontal, más 4 en altura que generan la experiencia completa, resultando en un 5.1.4. En esta mezcla se pueden incluir tantos objetos sonoros como artísticamente se decida. Carmen Pérez Cernuda, Subdirectora de Innovación y Estrategia Tecnológica de RTVE, considera que fue “un desafío con muchas dudas sobre el resultado, y más teniendo en cuenta las limitaciones acústicas por el hecho de estar en un museo, por el tipo de sala, por no poder tener una monitorización adecuada de la mezcla, etc. O por tener que producir el sonido a partir de 10 señales que se recibían en una mesa de mezcla configurada para Atmos y a la que llegaban la señal de los micrófonos de ambiente colocados en la sala, la señal de la mesa de Radio 3 desde la que se emitía el programa -y que tenía a su vez la señal de la mesa del grupo- y la de los micrófonos de la presentadora y las entrevistas”.

“La sensación a la hora de escuchar el resultado es el de que hay un antes y un después, creo que es lo mismo que se debió sentir cuando se dio el salto del mono al estéreo con el que convivimos hoy día. La ubicación, la apertura y sobre todo la sensación de estar completamente rodeado por el sonido no tiene comparación, ni tan siquiera, con ninguno de los sistemas multicanal anteriores. Parece mentira, pero los altavoces del techo marcan la diferencia. Sin ellos parece que todo el sonido provenga de un plano, implementándolos se crea una sensación realmente tridimensional y realmente envolvente”, afirma Daniel García Ramiro, Responsable de Producción Radio3 y Radio3 Extra.

Aunque el concierto se retransmitió convencionalmente por Radio 3 y por los canales en habituales de streaming, la señal final con Dolby Atmos se transmitió en directo a una web restringida para que un número limitado de personas, a través de sus móviles Iphone o Android, pudieran valorar el salto de calidad y opinar sobre esta nueva la experiencia auditiva. Fue un trabajo realizado íntegramente por personal de distintas áreas de RTVE como RNE, Medios Técnicos o el equipo de Innovación, entre otros.

El Centro Territorial de Castilla-La Mancha, como en otras actividades de Innovación relacionadas con el 5G o la Inteligencia Artificial, ha colaborado en esta prueba con personal y medios técnicos para la realización y retransmisión del concierto por canales digitales. Reporteros, realizador y técnicos han estado presentes, una vez más, en una nueva iniciativa que supone para el “Centro Territorial estar en primera fila de las nuevas tecnologías que se están probando y desarrollando en la Corporación. Se establece así”, afirma Cristina Bravo Santos, Directora del CC.TT. Castilla-La Mancha, “un intercambio de conocimiento profesional entre el personal de los centros, con otras áreas de RTVE, como Radio 3, y empresas como Atmos Dolby o instituciones como el Museo del Prado. Con esta colaboración también se visibiliza en iniciativas de ámbito nacional la valía técnica existente en los centros territoriales”.

Desde Dolby, José Antonio Portugal, destaca que “los eventos en los que participamos habitualmente son muchos y de muy distinta índole, desde la liga de fútbol inglesa hasta conciertos de música. Sin embargo, es la primera vez que llevamos a cabo un evento musical en un entorno tan singular como es el Museo del Prado. Resultó impactante presenciar cómo, en menos de 48 horas, RTVE y Radio 3 fueron capaces de hacer un despliegue espectacular de cámaras y medios, con más de 25 profesionales de distintos departamentos. Hicieron gala de coordinación, colaboración y solvencia técnica espectacular con la complejidad que supone el trabajar en un entorno único como es la pinacoteca. En la parte de producción cabe destacar que sólo fue necesaria una sesión de formación con los técnicos de RTVE en un estudio para que mezclaran en Dolby Atmos con la destreza y calidad que exhibieron”.