El disseny dels productes, aquest dilluns a 'Helvètica'

'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els dilluns a La 2 de RTVE Catalunya.

'Helvètica' explora el món del disseny, tan apassionant com sovint desconegut. Aquesta setmana la Flora Saura i l'Òscar Dalmau ens aproparan el disseny dels productes que ens envolten acompanyats de l'André Ricard, la Júlia Esqué o l'Ariadna Sala Nadal, entre altres.

Al tercer capítol del programa la Flora Saura ens portarà a conèixer el Museu de Disseny de Barcelona, on no trobarem quadres ni escultures, sinó objectes quotidians com espremedors, encenedors i cadires.

Per la seva banda, l'Òscar Dalmau es trobarà amb un referent del disseny de productes que tots hem fet servir alguna vegada, l'André Ricard. Visitarem la dissenyadora Júlia Esqué per descobrir que objectes quotidians com una bossa de cafè, taula o ganivet es poden reinventar i entrarem en el particular imaginari de Curro Claret. També farem una mirada als dissenyadors del futur com Ariadna Sala Nadal i la Júlia Solans.