Orquestra i Cor

L'Orquestra Simfònica i Cor RTVE és una formació simfonicocoral dedicada a la interpretació i difusió de la cultura musical de qualitat dins el marc de la Corporació RTVE. El 2015, l'Orquestra Simfònica RTVE va commemorar el seu 50è aniversari. S'hi afegeixen els 65 anys de brillant trajectòria artística del Cor RTVE. Tots dos, l’orquestra i el cor, conformen una formació simfonicocoral que suposa una ambaixadora d'excel·lència cultural amb vocació de servei públic.

Entre els guardons rebuts recentment figuren la Medalla d'Honor del Festival Internacional de Música i Dansa de Granada; l'Antena d'Or Extraordinària a l'Orquestra Simfònica i Cor RTVE, atorgada per la Federació d'Associacions de Ràdio i Televisió d'Espanya; el Premi Iris a la Millor Banda Sonora per la sèrie de TVE Isabel, concedit al compositor Federico Jusid i a l'Orquestra Simfònica i el Cor RTVE; i el Premi Iris Especial de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió a l’Orquestra Simfònica RTVE pels seus cinquanta anys de brillant trajectòria professional i per la seva aportació a la cultura musical espanyola.

El Cor RTVE

Fundat el 1950 amb el nom de “Los Cantores Clásicos”, va ser dirigit per Roberto Plá fins al 1952, quan es va transformar en el Cor de Radio Nacional, sota la direcció d'Odón Alonso fins al 1958, quan passa a ser dirigit per Alberto Blancafort. Posteriorment n’han estat titulars: Pedro Pirfano, Pascual Ortega, Jordi Casas Bayer, Miguel Amantegui, Alberto Blancafort com a director convidat, László Heltay, Mariano Alfonso, Josep Vila i de nou Jordi Casas Bayer fins l'agost de l’any 2013. Del 2015 fins l'1 de gener del 2019 el director titular va ser Javier Corcuera Martínez, a qui va seguir en el càrrec Juan Pablo de Juan. Des del 15 de setembre del 2019 el director titular del Cor RTVE és Lorenzo Ramos.

Està considerat un dels millors conjunts corals d’Espanya i la seva tasca en el camp de la nostra polifonia profana i religiosa no té parangó; així mateix, en el seu repertori figuren nombroses obres contemporànies de compositors nacionals i estrangers.

A part de les seves actuacions amb l'Orquestra Simfònica de RTVE i dels seus nombrosos concerts tant a capella com amb altres agrupacions instrumentals, ha actuat en els festivals internacionals de Música de Barcelona, Santander, Granada, etc., així com en les Setmanes de Música Religiosa de Conca, les Desenes de Música a Toledo, festivals d'òpera a Madrid, l'EXPO 92, i ha estat convidat per les temporades de València, la Corunya, Santiago, Màlaga i Valladolid, entre d’altres.

En l'àmbit internacional destaca la seva participació al Festival de Flandes i el juny del 1990 al Festival Internacional de Sant Petersburg. En la seva plantilla de professors han figurat cantants com Teresa Berganza, Isabel Penagos i Pedro Lavirgen. Ha fet innombrables enregistraments per a l'arxiu sonor de RNE, així com per als segells discogràfics RTVE, Hispavox, Naxos, entre els quals destaca Officium Defunctorum, de Tomás Luis de Victoria, per al segell Decca, premiat per l'Acadèmia Francesa de la Música.

L'any 2000 el cor va commemorar el 50è aniversari de la seva creació amb concerts extraordinaris, una edició discogràfica que recull gravacions històriques des de la seva fundació fins a l'actualitat i va estrenar l'obra Tríptico, de Miguel Hurtado, guanyadora del Concurs de Composició Coral del Cinquantenari del Cor.