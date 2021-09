El debat del 14-F suma 400.000 espectadors a RTVE

El debat electoral de les principals forces que es presenten a les eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya, del pròxim 14 de febrer, ha estat el més seguit a La 1 de RTVE des del 2015.

La cita va tenir una audiència de 242.000 espectadors i 10,7% de share a Catalunya en la seva emissió simultània a La 1 i al Canal 24 Horas. Un total de 774.000 persones el van veure en algun moment, el 10,5% de la població catalana. A la resta d'Espanya, al Canal 24 Horas ha aconseguit 0,9% de share amb 152.000 espectadors.

El minut d'or en simulcast va ser a les 23:45 hores, amb 330.000 espectadors i un 17,4% de mitjana, els candidats parlaven sobre les aliances i els possibles pactes de govern. En aquest darrer quart bloc es va produir el moment més àlgid de la nit i va generar més enfrontaments entre els candidats que van pujar el to de les intervencions. De fet, al tram final del debat, que va durar 132 minuts, l'emissió en simultani supera la resta de cadenes.

A més, el debat va generar una gran expectació a les xarxes socials convertint-se a Twitter en trending topic a Espanya i en cinquena posició a nivell mundial. El hashtag #debateCATrtve va rebre quasi 60.000 tuits i va ser líder en la conversa social a Espanya durant diverses hores. De fet, va tenir 250.000 impressions en el conjunt de xarxes socials de RTVE Catalunya (Twitter, Instagram, YouTube, FaceBook i Periscope).

Els 9 candidats amb Xabier Fortes rtve catalunya

En aquesta ocasió, el debat electoral es va poder seguir per La 1 i Ràdio 4 a Catalunya i pel Canal 24 Horas i Radio 5 a la resta de l'estat, així com per RTVE.es i RTVE.cat. És la primera vegada a RTVE que es fa una cobertura especial d'un debat a través d'una desena de plataformes diferents, de manera que es podia seguir per la televisió, la ràdio, l'ordinador, el telèfon mòbil, tauletes, etc.

Si comparem les audiències entre aquesta convocatòria i les dues anteriors, les del 2015 i les del 2017, el debat ha guanyat espectadors. Fa sis anys, el share va ser d'un 3,9% (107.000 espectadors) a La 1 i un 0,4% de share al Canal 24 Horas. Al 2017 es va assolir un 7,8% amb 180.000 espectadors a La 1 i un 1,3% amb 219.000 espectadors al Canal 24 Horas. En canvi, aquest diumenge s'ha arribat a un 10,7% de share a Catalunya amb 242.000 espectadors.