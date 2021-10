'Obrim fil' el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a La 1.

'Obrim fil' ha debatut en el programa de dijous la situació del Nadal enmig de la pandèmia i ha comptat amb el doctor Oriol Mitjà, especialista en malalties infeccioses i investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol. El doctor Mitjà ha explicat que "s'ha d'enviar un missatge de prudència per les festes que s'acosten per evitar els contagis".

Al programa ha afirmat que "hi ha un efecte, que el 80% de les persones no contagiarà a ningú, però l'altre 20% podria infectar la resta". Sobre la vacuna de Pfizer ha explicat que "ha funcionat molt bé, i si et poses la vacuna, és molt poc probable que tinguis la #Covid; si la distribució es comença aviat, en sis mesos tot podria canviar".

L'especialista en malalties infecciones també ha dit que a Madrid es va deixar morir avis que no es podien tallar la carn i ja no els enviaven a l'hospital. I sobre què hagués fet ell diferent per combatre la pandèmia ha conclòs que ell s'hauria endeutat molt més per salvar vides.