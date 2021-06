Àrees d'activitat

Radio Nacional de España va ser fundada a Salamanca el 19 de gener del 1937, de manera que el 2012 va celebrar el seu 75è aniversari. En 1955, va ingressar a la Unió Europea de Radiodifusió (UER). El 1960 es va produir la primera gran reestructuració de RNE, amb la creació d'una xarxa de centres emissors territorials. Aquell any va sorgir Radio Peninsular, desapareguda el 1979. El 1965 va néixer Radio 2 (més tard Radio Clásica). El 1971 es va inaugurar Radio Exterior de España. El 1979 es va estendre a tot Espanya Radio 3 de RNE, amb continguts educatius i culturals, cada vegada més musicals.

El 1989 es va produir la fusió per “absorció” de Radio Cadena Española per Radio Nacional de España. El 1991 les emissores de Ràdio 4 van connectar amb Radio 1, que el 2008 va passar a anomenar-se com la marca mare: RNE.

Composició

La cadena RNE avui està integrada per: