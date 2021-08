'Secuelas del pantallazo', aquesta setmana a 'Repor'

'Repor' és un programa dels serveis informatius de RTVE Catalunya, que tracta temes socials d'interès ciutadà. Es pot veure els diumenges a les 22:30h al Canal 24 hores.

'Repor' emet aquest diumenge 'Secuelas del pantallazo', un reportatge sobre les conseqüències de l'ús i abús de les pantalles. Vivim envoltats d'elles: des del televisor fins a l'ordinador, passant pel mòbil, la tauleta, i fins i tot el rellotge o altres electrodomèstics amb aquest mecanisme. El seu ús ens pot ajudar molt a vegades, però el seu abús origina problemes relacionats amb la vista, el sistema múscul-esquelètic o fins i tot addiccions.

Durant els mesos de confinament s'han instal·lat a les nostres llars el teletreball i l'educació en línea. Com a conseqüència, tots hem après a enfrontar-nos a un sistema de comunicació que ens acosta i ens allunya, que ens facilita la vida i ens la complica; però que, vulguem o no, es fa cada dia més indispensable.

'Repor' visita aquesta setmana Barcelona, Cornellà de Llobregat, Viladecans i La Garriga. El programa acudeix a dos centres mèdics per a entendre les conseqüències d'una excessiva exposició a les pantalles o un mal ús d'aquestes. D'una banda, Ignasi Jürgens, director mèdic de l'Institut Català de Retina, explica les conseqüències oftalmològiques. En relació amb els problemes múscul-esquelètics, 'Repor' entrevista la fisitoterapeuta Ona Rovira, del Centre Mèdic HLA i alguns dels seus pacients. Així mateix, el programa acompanya Gemma Pera, tècnica en Protecció de Riscos Laborals de SETEMCAT, a comprovar si en una empresa es compleixen les indicacions per a un correcte treball laboral amb pantalles. Tanmateix, respecte a l'aprenentatge, el programa visita dos centres: el col·legi FEDAC-Amílcar, on expliquen com s'integra el Chromebook en la formació diària de l'alumnat, i d'altra banda, el Centre Cívic de Navas, on 'Repor' assisteix a una classe d'introducció al món dels aparells digitals per a adults. Per últim, Anna Fabra i Carla Medialdea, psicòlogues en el centre CERAC-La Garriga, expliquen com treballen amb tauletes digitals i programes que faciliten la comunicació i l'aprenentatge als nens que pateixen un trastorn de l'espectre autista.

A més, 'Repor' és un dels candidats als Premis Montserrat Roig al periodisme i comunicació social de Barcelona 2019. En concret, el programa produït a RTVE Catalunya opta al guardó pels reportatges 'Morir en el intento', on es reflexiona sobre la identificació dels immigrants que moren en la mar, i 'Conductas arriesgadas', on es parla sobre el Trastorn de Conducta i el seu impacte a l'entorn familiar i escolar.