Àrees d'activitat

El maig del 2008 va néixer RTVE.es, que en molt poc temps es va convertir en el primer portal audiovisual del panorama espanyol i en un referent en el món hispà. La web de la radiotelevisió pública es va crear el 1997 amb l'objectiu de traslladar els continguts de tota la corporació als llocs on fossin els seus seguidors, així com de donar presència a l'Orquestra i Cor i a l'Institut RTVE.

En aquell moment, la seva àrea més nova va ser el llançament de el servei A la Carta, que va posar a disposició dels usuaris una gran plataforma de consum d'àudio i vídeo a la carta que ha anat creixent fins a esdevenir el contenidor d'àudio i vídeo professional en espanyol més gran d'Internet, amb més de 300.000 peces disponibles.

La primera gran fita després del llançament de RTVE.es va ser la retransmissió, per primera vegada en la història, d’uns Jocs Olímpics a través d'Internet. L'emissió dels Jocs Olímpics de Pequín l'estiu del 2008 va suposar la ruptura d'una gran barrera en l'àmbit d'Internet, vetada fins llavors a la retransmissió en obert i de forma gratuïta dels esdeveniments esportius. Aquesta cobertura va donar pas, a Londres 2012, als primers Jocs Olímpics multimèdia, multipantalla i socials de la història: fins a 19 senyals extres en simultani dels emesos per televisió. Aquesta va ser la base amb la qual després s’han anat construint projectes com el +24, o les retransmissions multicàmera d'esdeveniments específics: els Sanfermines, els Premis Goya, la final de la Copa del Rei de Futbol, etc.

A finals del 2013 RTVE va presentar + TVE, una aplicació per a mòbils, tauletes i ordinadors que permet, entre altres funcions, tallar vídeos de 30 segons dels programes que emet TVE a temps real i compartir-los a les xarxes socials.

Projecte Filmoteca/NODO Aquest projecte, desenvolupat conjuntament per l'àrea de RTVE Digital juntament amb la Filmoteca Nacional, és una mostra de l'aspecte distintiu dels projectes nascuts sota l'òptica del servei públic amb un caràcter cultural. El desembre del 2012 es publica la web del NODO per posar a disposició dels ciutadans part dels fons audiovisuals de la Filmoteca Nacional amb un catàleg inicial format per més de 4.000 vídeos, amb una durada total de 700 hores. També en aquest projecte, la dimensió multipantalla es va concretar en una web accessible a través de navegadors, mòbils, tauletes i consoles de videojocs.

Continguts i serveis Actualment, la web de RTVE té una home on es pot veure d'una ullada la millor oferta informativa, televisiva, esportiva i radiofònica. A més, permet seguir en directe tots els canals de televisió i ràdio de la corporació, amb un nou player que t'acompanya mentre navegues la pàgina. Els continguts informatius es reforcen amb una web pròpia, on hi han recollides les principals notícies d’última hora i els millors vídeos i àudios dels serveis informatius de TVE i RNE, així com els senyals en directe que ofereix en exclusiva l’aplicació +24. La millor oferta de TVE es recull de la forma més visual al portal Televisión, on les sèries i documentals de TVE tindran un lloc privilegiat. A més, RTVE Digital ofereix continguts extra i programes exclusius en línia associats als principals programes de TVE, com Masterchef i Águila Roja. D'altra banda, rtve.es/deportes ofereix tota la informació esportiva minut a minut i aprofundeix en la seva aposta per esdeveniments en directe multisenyal amb la retransmissió dels Jocs de Bakú, que continuarà en les pròximes setmanes amb el Tour de França. La web de Radio Nacional és més visual i intuïtiva que mai, amb els directes de totes les emissores disponibles a un clic i tots els podcasts de les emissores actualitzats a l'instant.

Clan i la seva oferta multidispositiu Els continguts infantils sempre han tingut un paper preponderant dins de la programació de RTVE. El 2009 es va crear una web que agrupava tots els continguts infantils de TVE per tal d’oferir una proposta homogènia que respongués a principis de navegació segura, entreteniment i educació per als més petits. La web, que amb el temps ha anat creixent, ja que ha anat incorporant aplicacions específiques per a mòbils, tauletes i televisions connectades, ofereix un gran nombre de sèries infantils del panorama internacional, i incorpora jocs i continguts per a pares, en espanyol i anglès, amb aplicacions específiques per a mòbils.