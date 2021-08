La Gala 8 de ‘Operación Triunfo’ despedirá este domingo a un nuevo concursante. Los espectadores tendrán que decidir entre Gèrard y Jesús. Uno de ellos abandonará la Academia. Además, el programa contará con las actuaciones de Nathy Peluso y Dora.

Los temas de la gala

El tema grupal que abrirá la gala es ‘No controles’ de Olé Olé. Los nominados de esta semana, Gèrard y Jesús, cantarán ‘Brown Eyed Lover’ de Allen Stone y ‘El alma al aire’ de Alejandro Sanz, respectivamente.

Uno de los nominados, Gèrard o Jesús, se despedirá de la Academia RTVE

Anaju, favorita de la semana, escogió cantar con Samantha en el que será el último dúo de esta edición. Ambas interpretarán el tema ‘Girs Just Wanna Have Fun’ de Cyndi Lauper; Hugo cantará ‘Se acabó’ de María Jiménez (versión El Canto del Loco); Nia, ‘Mujer latina’ de Thalía; Bruno, ‘La puerta violeta’, de Rozalén; Flavio, ‘Man! I Feel Like A Woman!’, de Shania Twain; Maialen, ‘Just A Girl’ de No Doubt; y Eva, ‘Bad Guy’ de Billie Eilish.