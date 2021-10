El nou equip de Jesús Aparicio Bernal, nomenat nou director de la Radiodifusió i Televisió Espanyola el març de 1964, amb Luís Ezcurra com a sotsdirector de Televisió, és el responsable que TVE en pocs anys es posi a nivell europeu.



En la temporada 1964-1965 apareix "Reina per un día" programa importat de la televisió nord-americana en el qual es recrea el conte de "La Ventafocs" fent realitat el somni de qualsevol mestressa de casa. Jose Luis Barcelona presenta l'espai, però l'estrella és el seu company de tasques, Mario Cabré, extorero i actor, que contribueix en gran part a la credibilitat de l'espai. El programa obté una immensa popularitat.

“La programació s'inicia, de dilluns a divendres, a la una de la tarda per acabar després de les dotze de la nit, s'interromp les emissions de cinc a set i els diumenges es comença a les nou del matí i es segueix, sense interrupció fins la una de la matinada.“

Apareix "Teatro para jóvenes", on debuta una jove actriu anomenada Sílvia Tortosa i una jove companyía de teatre que es presenta com Els Joglars.



En els telentelediaris continuen els grans periodistes dels primers anys com Victoriano Fernández d'Assís o Pilar Miró que s'encarregava del programa "Revista para la mujer".



Neix "A toda plana" dirigit per Enrique Meneses, un gran programa de reportatges amb grans reporters, com Alberto Oliveras, que va estrenar el programa amb un reportatge sobre la joventut ye-ye, o Manuel Martín Ferrand, que aconsegueix una fenomenal entrevista amb Dalí. Arriba a l'espai Miguel de la Cuadra Salcedo que s'havia estrenat a TVE amb un gran reportatge sobre les monges espanyoles que van matar en el Congo en 1964. També va participar al programa Félix Rodríguez de la Fuente qui va realitzar els seus dos primers reportatges a Aràbia Saudita.

Al mateix temps que triomfa"A toda plana" debuta a la programació un nou concurs "La unión hace la fuerza" on competeixen diferents províncies entre si. Presentat inicialment per Alberto Oliveras, després de diverses reclamacions abandona el programa deixant pas a Mario Beut, un jove de Miramar que obtindrà una ràpida popularitat.

Més popular es va fer el concurs "Cesta y puntos" que combinava les preguntes culturals amb la pràctica del bàsquet i on s'enfrontaven instituts de batxillerat.





A principis de 1965 es fan les proves del canal UHF. Aviat, Europa i Amèrica es connecten via satèl·lit; neix Mundovisión que recull en la seva inauguració una correguda de toros i unes imatges de la Sagrada Família com a primera aportació espanyola.



A l'octubre apareix un programa que desperta sorpresa,"Objetivo indiscreto". Simón Cabido provoca a la gent mentre les càmeres, ocultes, filmen les reacciónes que es produeixen.



També s'estrena "Conozca usted España", una sèrie que intenta representar el país lluny dels tòpics turístics..