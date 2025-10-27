Aquesta va ser la primera emissió en català de TVE
- El 27 d’octubre del 1964 es va poder veure per televisió el primer programa en català: l'obra de teatre La ferida lluminosa.
- Tot i passar gairebé desapercebuda, va ser l'inici d'una programació regular, amb muntatges treatrals que s'emetien un cop al mes
El dimarts 27 d’octubre de 1964, a les 17:02, es va emetre per primera vegada un programa en català produït per Televisió Espanyola a Barcelona. Es tractava de l'obra La ferida lluminosa de Josep Maria de Sagarra, protagonitzada per Paquita Ferrándiz, Jordi Serrat i Carme Contreras. Aquesta peça, que havia estat un èxit al Teatre Romea el 1954 sota la direcció d'Esteve Polls, va passar gairebé inadvertida en la seva versió televisiva. La premsa no se’n va fer ressò i ni tan sols va aparèixer anunciada a la revista oficial de TVE, Tele Radio.
L'emissió només es va veure a Catalunya i a les Illes Balears, exceptuant les Pitiüses, i, per desgràcia, no se’n conserva cap gravació, ja que els programes s'emetien en directe sense enregistrament.
Una producció realitzada a Miramar
La ferida lluminosa es va realitzar als estudis de Miramar, a Barcelona, sota la direcció de Jaume Picas, amb l'assistència d’una jove Mercè Vilaret.
Trenta anys més tard, alguns dels actors originals van tornar als estudis de TVE Catalunya, ja ubicats a Sant Cugat del Vallès, per interpretar un fragment de l’obra. Entre ells es trobaven Josep Castillo Escalona, Carme Contreras, Carles Lloret i Jordi Serrat.
El naixement d'una programació regular en català
A partir d'aquest moment es va obrir la porta a una programació regular en català, que es va consolidar l'últim dimarts de cada mes sota l’epígraf, en castellà, de Teatro catalán. Entre les obres que es van emetre durant aquest període hi destaquen Romeu, de cinc a nou de Lluís Elías i Valentí Moragas, Els Pastorets de Folch i Torres, Mar i cel d’Àngel Guimerà, El pati blau de Santiago Rusiñol, Els milions de l'oncle, de Carles Soldevila, i La filla del mar, també d’Àngel Guimerà. La majoria de les obres van ser dirigides per Jaume Picas.
Avui en dia, és possible accedir a algunes d’aquestes produccions, però en versions més modernes i ja en color.
Els primers informatius en català: Mare Nostrum i Giravolt
Tres anys més tard, el 14 de març de 1967, es va afegir una nova hora d’emissió mensual dedicada als informatius. Així va néixer Mare Nostrum, el primer informatiu en català, centrat en la formació i l'entreteniment. S'emetia el segon dimarts de cada mes amb una durada d’una hora. Basat en una idea de Federico Gallo, el programa mostrava reportatges sobre art, cultura i la societat catalana. Josep Maria Lladó en va ser el primer editor, seguit d'Andreu Avel·lí Artís.
Però el programa més emblemàtic d’aquell temps va ser Giravolt, estrenat el 17 d'abril de 1973. Aquest magazín, que s'emetia el tercer dimarts de cada mes, va guanyar popularitat per tractar temes polèmics amb una visió ideològica atrevida. Giravolt va ser el primer programa en català que es va emetre en color, amb especials dedicats a Lluís Llach i Maria del Mar Bonet. El periodista Antoni Serra va ser l’encarregat de presentar aquest espai, que va marcar un abans i un després en la televisió en català.
Des de llavors, RTVE ha continuat ampliant la seva oferta en català i altres llengües cooficials. Descobreix més programes emblemàtics a l'arxiu de RTVE Catalunya.