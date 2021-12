El director de la Residencia Internado de San Ildefonso, Esperato Fernández, se jubila este año y vivirá su último Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad el próximo 22 de diciembre, curiosamente, tras 22 años al frente de la institución, que este curso acoge a 60 niños y niñas de entre 6 y 14 años.

"Este es mi último sorteo, gracias a Dios", ha declarado Fernández en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la proximidad del tradicional sorteo navideño, en la que ha adelantado que el de este año será "el último" para él, algo que el director vive con "naturalidad".

En este sentido, Fernández ha hecho balance de su trayectoria al frente del centro, que acoge a estos menores en régimen de internado, de lunes a viernes, y están escolarizados en colegios e institutos de la zona: "Yo ya he cubierto mi etapa aquí. He trabajado lo mejor que he sabido y podido. He aportado lo que tenía que aportar y ha llegado el final de mi carrera profesional".

Así, una vez que alcance la jubilación el mes que viene, el director de la Residencia Internado de San Ildefonso ha asegurado que se dedicará a otras cosas que le apetecen. "Tengo muchas expectativas pero, en principio, voy a dedicarme a no hacer nada unos meses y después buscaré, entre los muchos hobbies que tengo, mi entretenimiento y mi pasatiempo", ha indicado.

Preguntado sobre si el próximo 22 de diciembre va a ser un día especial para él con motivo del cierre de esta etapa que ha durado más de dos décadas, Esperato Fernández ha confesado que no es un hombre "muy simbólico", aunque sí ha reconocido que es "un día importante" por la responsabilidad que tienen los educadores, ya que son sus "niños, los que están ahí". "Responsabilidad, pero nada más", ha sentenciado.