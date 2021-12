El Gordo de Navidad, el 66.513, cae íntegro en Madrid

El Gordo de la Lotería de Navidad 2016 se lo ha llevado el número 66.513, que ha caído íntegramente en Madrid, concretamente en la administración situada en Paseo de la Esperanza 4.

Esta administración ha vendido las 165 series de este número, que ha sido premiado con 4 millones de euros por serie, por lo que a quien le haya sonreído la suerte se lleva 400.000 euros por décimo jugado.

Por primera vez en la historia del Sorteo, el Gordo de la Lotería de Navidad ha terminado en 13, uno de los números gafados y que no habían salido hasta ahora.

Sobre el resto de premios, el segundo premio (04.536) ha estado muy repartido, sobre todo en Pinos Puente (Granada) y en Valencia; el tercer premio (78.748) ha caído en su mayoría en la localidad navarra de San Andrés; los cuartos premios (07.211 y 59.444) han estado muy repartidos, aunque el primer cuarto premio ha caído sobre todo en Andorra (Teruel) y en Andújar (Jaén); Los quintos premios han repartido suerte en ciudades como Cáceres, Madrid, o Córdoba, entre otras.

El número más esperado del sorteo, el 66.513, ha caído en la séptima tabla, al igual que el tercero (78.748) y ha sido cantado a las 11:57 por Nicol Valenzuela y Lorena Stefan, las mismas niñas que cantaron el Gordo el pasado año.

El Gordo de este año ha tardado practicamente tres horas en salir. El pasado año, este premio salió pasadas las 12 del mediodía y se fue íntegro a Roquetas del Mar, en Almería.

"No quepo en mí, estoy súper ilusionado, y muchas ganas de compartirlo con mi familia. Mi jefe me va a matar porque he parado de trabajar", ha dicho a los micrófonos de RNE, añadiendo que "va a solucionar la vida" a su hijo, a su chica y a su familia para que "no les falte de nada".

Aunque no los ha habido con tanta suerte

A pesar de todas las alegrías que ha repartido el Gordo en Madrid este jueves 22 de diciembre, también hay quien no ha corrido tanta suerte.

Es el caso de Mari Ángeles, quien llevaba jugando años a este número, el 66.513, y justo este año no ha comprado el décimo para jugar en el Sorteo porque, según ha declarado a TVE, en su residencia donde trabaja no han hecho participaciones.

“Este año no lo he comprado porque no han hecho participaciones en la residencia. Como yo, muchos abuelitos se han quedado sin esa suerte porque no se han hecho participaciones porque muchos no tienen 20 euros, no se pueden gastar ese dinero, y no pueden venir hasta la administración a comprarlo", ha lamentado Mari Ángeles.