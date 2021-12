Lotería de Navidad 2016

El municipio marmenorense de San Pedro del Pinatar, uno de los más afectados por el temporal que azotó la Región de Murcia hace unos días, ha resultado agraciado con alrededor de 1,5 millones de euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad que se ha celebrado este 22 de diciembre. [El Gordo de la lotería de Navidad cae en el 66.513] [El segundo premio, para el 04.536] [Comprueba si tu número tiene premio en el sorteo de la lotería de Navidad].

Es el primer año de vida de la Administración de loterías 'El Perolo', nombre popular con el que se conoce a los habitantes de esta localidad, y se ha estrenado con "tres grandes premios", un cuarto, el 59.444, y dos quintos premios, los dos primeros en salir, el 22.259 y el 19.152, "que han ido íntegramente a los vecinos del municipio", explica orgulloso el gerente de la administración, Miguel Ángel Zapata.

¿Cómo es posible que los tres premios en salir en primer lugar en el sorteo de lotería de Navidad recayeran en la misma población, de apenas 25.000 habitantes? ¿Una recompensa divina, un guiño del destino? La respuesta es mucho más prosaica: estadística y una gran estrategia de comunicación.

Miguel Ángel Zapata, informático y economista, y gerente de Loterías Perolo, se decidió a buscar la suerte y no a esperarla. Se armó de estadística e implicó a toda la población de su localidad, en la orilla del Mar Menor, para competir con administraciones como Doña Manolita o Sort, y este 22 de diciembre el propietario de la administración no paraba de cocinar migas y expresaba su alegría por haber conseguido atraer la fortuna a una tierra recientemente azotada por la naturaleza.

En esta administración se han vendido diez décimos del 59.444, primer cuarto premio (200.000 euros), otros diez del primer quinto y otros tantos del segundo quinto hasta un total de 320.000 euros en premios mayores, a lo que se suman las pedreas, que "dejan la cifra total en cerca de 1,5 millones", precisaba Zapata.

El algoritmo de la suerte

Este informático hizo los cálculos hasta 13 veces, que son los 13 premios principales que reparte la lotería de Navidad. "Si no me toca un primer premio, un segundo y así hasta 13 veces; es la negación de todo y busqué la probabilidad de que no me tocara ninguno".

"La probabilidad de que no tocara ninguno con 15.000 números era un 15% y la probabilidad de que nos tocara algún premio era del 85%", ha explicado sobre su fórmula de probabilidad. El objetivo era "buscar algún premio, como mínimo tres", y precisamente han sido los que ha repartido esta administración, y los primeros en salir, lo que ha añadido una dosis de magia navideña a su algoritmo.

"Hemos vendido un billete de cada número, así hasta 14.000 décimos- aseguraba Zapata-. Ha sido muy difícil vender 14.000 décimos en un pueblo de 25.000 décimos. Los animábamos porque cada cliente que compraba un décimo se hacía una foto con el número, con su perolo, y la poníamos en una valla en el pueblo. Todo el mundo quería tener su perolo".