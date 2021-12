Los décimos de lotería, "los mejores cromos"

Los décimos de la Lotería de Navidad están llamados, un año más, a cumplir las ilusiones de los españoles el próximo 22 de diciembre, cuando el sorteo tradicional determinará si resultan premiados o no. A pesar de que muchos decepcionados rompen y tiran sus billetes cuando descubren que no han sido agraciados, un colectivo los guarda con mimo: los coleccionistas de lotería.

Es el caso de Daniel Alonso Simón, presidente de la Asociación Española de Coleccionistas de Lotería (AECLOT), quien siendo un niño abandonó su colección de cromos para dedicarse a la loterofilia: "Un buen día descubrí en casa una caja llena de décimos de lotería que guardaba mi padre. Aquellos décimos me parecieron los mejores cromos y los más fáciles de conseguir, así que cada semana me pasaba por las administraciones de lotería para recogerlos de la papeleras", explica en una entrevista concedida a RTVE.es.

Asimismo, los coleccionistas tienen muy en cuenta el estado de conservación de los billetes, ya que no deben tener dobleces, roturas ni escritos y, en caso de décimos antiguos, cuando se cortaban a mano, que mantengan sus márgenes con al menos un centímetro por cada lado.

Pero, como indica, no vale cualquier décimo , pues conseguir un determinado número de un sorteo concreto -una fecha específica - y, sobre todo, si el sorteo es antiguo, entraña mucha dificultad y en raras ocasiones se puede conseguir. Sin embargo, si se trata de encontrar un número determinado para coleccionar "la numérica" -del 00000 al 99999-, la tarea es mucho más sencilla.

Una afición poco conocida

Esta afición era muy conocida en las décadas de los 70 y 80, bastante extendida y compartida, sobre todo, entre los coleccionistas de sellos. "Con el paso de los años ha ido decayendo notablemente, al igual que otros tipos de coleccionismos que en la actualidad no cuentan con el suficiente apoyo", asegura Alonso, que lo atribuye a la desaparición, a finales de los 90, del departamento que el Servicio Nacional de Loterías dedicaba a los coleccionistas: "Esto, junto con las crisis económicas, el avance de las tecnologías -videojuegos- y por qué no decirlo, la falta de motivación entre nuestros jóvenes, hace que el coleccionismo en general no esté pasando por sus mejores momentos".

El coleccionista explica que uno de los principales motivos por los que nació la asociación que preside fue el crear un punto de encuentro para tratar de poner en contacto a todos los aficionados, en este caso a través de su web.

"Por este motivo se creó un registro en el que cada coleccionista, sea socio o no, puede apuntarse, publicar sus listas de faltas y entrar en contacto con otros aficionados. Otro de los puntos de encuentro son las ferias de coleccionismo, en las que puedes hacer intercambios y conseguir alguna de tus faltas", comenta.