'Break', de Juan Carlos Quindós y Liam Darg, gana el XVII Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdfunding
- Sin vuelta atrás, de Madison Tuff, consigue el segundo premio del concurso
- Tercer premio para Aitana en el corazón de la tormenta, de Alberto González
- El maestro, de Guillermo Uria y Juan Carlos Parro, Premio del Público
Radio Nacional de España (RNE) y Platino-Crowdfunding han premiado a Juan Carlos Quindós y Liam Darg por su cortometraje Break, elegido entre las 79 propuestas originales y de temática libre admitidas en la decimoséptima convocatoria de su concurso de cortos.
Break es una historia de desamor narrada en vivo y en directo desde las entrañas de Michael, un personaje apasionado por el tenis e Inglaterra. La historia transita con humor por el toma y daca de la relación, donde los personajes emplean sus mejores golpes para tratar de ganar el juego y eludir un desenlace inevitable.
El premio consiste en la cantidad de 4.000 euros que el ganador se compromete a reinvertir en una producción cinematográfica que se expondrá el año siguiente en la gala de entrega del Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdunfunding, tal como se recoge en las bases del certamen.
La ceremonia de entrega de los galardones se ha celebrado en el Museo Reina Sofía en Madrid, donde se ha grabado un programa especial de De película que se emitirá en la madrugada del 19 al 20 de junio.
El jurado del certamen ha estado compuesto por el director de cine Félix Viscarret; la guionista, directora y escritora Yolanda García Serrano; la directora de arte Isabel Peinado Rodríguez; Rafael Sánchez Jiménez, director de relaciones institucionales y comunicaciones de EGEDA, patrocinador del concurso a través de la iniciativa de Platino Crowdfunfing, y Yolanda Flores, directora del programa De película.
Segundo premio
En segunda posición ha quedado Sin vuelta atrás, de Madison Tuff. En el frente del Óblast de Donetsk, en Ucrania, los ancianos y las personas con discapacidad esperan ser rescatados. Muchos de ellos padecen demencia o enfermedades físicas, y quienes han sido abandonados pueden llevar semanas esperando que llegue ayuda. Sin gas ni electricidad, los días fríos transcurren en soledad para quienes necesitan ser evacuados. La ayuda llega en forma de voluntarios, que recogen las pertenencias y los enseres de quienes lo necesitan y los llevan a un lugar seguro. Pero la seguridad tiene un coste profundo —para muchos, el momento en que cruzan ese umbral es la última vez que verán su hogar. Las paredes donde criaron a sus familias, los jardines que cuidaron durante décadas, las fotografías que siguen colgadas donde las dejaron—, todo queda atrás, para siempre. No se regresa a una línea de frente. Solo se avanza, hacia una vida incierta lejos de todo lo que alguna vez conocieron.
Tercer premio
Alberto González ha logrado el tercer puesto gracias a Aitana en el corazón de la tormenta. Enero 2025. Al volver a la escuela, la profesora encarga a sus alumnos un trabajo de lo acontecido el día de la dana en Valencia. Aitana realiza sus dibujos en clave berlanguiana.
Premio del Público
El maestro, de Guillermo Uria y Juan Carlos Parro, ha conseguido el Premio del Público tras obtener el 24% de los votos emitidos por los internautas, que han escogido su vídeo favorito entre los 10 finalistas. Después de unos cuantos años trabajando en Londres, Rubén vuelve a casa para cuidar de su padre. Lo encuentra en el parque de al lado de casa jugando al ajedrez, como siempre.
Los otros finalistas
A la manera de Joe, de Pablo Iranzo, Sofía Santos, Aitana Díaz, Constança Kendall y Janetta Yuzbashyan
Joe es un inmigrante cubano en los Estados Unidos. Cuando cae la noche, transforma toda su barbería en un club de jazz donde canta canciones de Frank Sinatra, que también fue migrante en su día. Su sueño es hacer feliz a la gente y, haga lo que sea que haga, hacerlo a la manera de cada uno, sin miedo, hacerlo a la manera de Joe.
Ensayo sobre la estupidez, de J.K. Álvarez
Un candidato a la Presidencia del Gobierno se convierte en el peón de una inteligencia extraterrestre, que lo utiliza como experimento para medir el grado de sumisión de la humanidad.
Espacio emocional, de Roma Peña y Paula Colorado
Un simple "hola…" puede desatar el caos. Cuando Lucía recibe un mensaje de su ex tras meses sin contacto, entra en shock. Marta, su amiga y experta en teorías absurdamente convincentes, convierte ese mensaje en un análisis obsesivo donde cada palabra esconde una intención. Entre estrategias imposibles y decisiones calculadas al milímetro, ambas intentarán descifrar qué significa realmente ese "hola"… hasta que la realidad irrumpe de la forma más inesperada.
Está detrás de mí, Yago Casariego y Nacho Monter
Dos amigos han quedado para ir al cine, pero uno de ellos llega tarde.
La recidiva, de Raquel Cuétara y Pablo Vara
Hace año y medio que Maribel superó un cáncer de mama. Desde entonces ha sido tan feliz descubriendo nuevas experiencias que nunca habría pensado que pudiera aparecer… Él.
Palabras, de Giuppi Rattá Gutiérrez
A nuestra protagonista el amor romántico le da urticaria. Eso de andar de la mano como dos boludos, elegir juntos la serie o compartir el postre… No cree en príncipes azules ni en finales felices donde comen perdices. Después de varias decepciones, ha aprendido que los cuentos de Disney no la representan. Pero justo cuando todo parecía bajo control, aparece Matías… y con él, la posibilidad del desastre. Decidida a no repetir la historia, organiza una ruptura preventiva... antes de que el amor vuelva a hacer de las suyas.