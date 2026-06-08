'Break', de Juan Carlos Quindós y Liam Darg, gana el XVII Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdfunding

Radio Nacional de España (RNE) y Platino-Crowdfunding han premiado a Juan Carlos Quindós y Liam Darg por su cortometraje Break, elegido entre las 79 propuestas originales y de temática libre admitidas en la decimoséptima convocatoria de su concurso de cortos.

Break es una historia de desamor narrada en vivo y en directo desde las entrañas de Michael, un personaje apasionado por el tenis e Inglaterra. La historia transita con humor por el toma y daca de la relación, donde los personajes emplean sus mejores golpes para tratar de ganar el juego y eludir un desenlace inevitable.

El premio consiste en la cantidad de 4.000 euros que el ganador se compromete a reinvertir en una producción cinematográfica que se expondrá el año siguiente en la gala de entrega del Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdunfunding, tal como se recoge en las bases del certamen.

La ceremonia de entrega de los galardones se ha celebrado en el Museo Reina Sofía en Madrid, donde se ha grabado un programa especial de De película que se emitirá en la madrugada del 19 al 20 de junio.

El jurado del certamen ha estado compuesto por el director de cine Félix Viscarret; la guionista, directora y escritora Yolanda García Serrano; la directora de arte Isabel Peinado Rodríguez; Rafael Sánchez Jiménez, director de relaciones institucionales y comunicaciones de EGEDA, patrocinador del concurso a través de la iniciativa de Platino Crowdfunfing, y Yolanda Flores, directora del programa De película.

Segundo premio En segunda posición ha quedado Sin vuelta atrás, de Madison Tuff. En el frente del Óblast de Donetsk, en Ucrania, los ancianos y las personas con discapacidad esperan ser rescatados. Muchos de ellos padecen demencia o enfermedades físicas, y quienes han sido abandonados pueden llevar semanas esperando que llegue ayuda. Sin gas ni electricidad, los días fríos transcurren en soledad para quienes necesitan ser evacuados. La ayuda llega en forma de voluntarios, que recogen las pertenencias y los enseres de quienes lo necesitan y los llevan a un lugar seguro. Pero la seguridad tiene un coste profundo —para muchos, el momento en que cruzan ese umbral es la última vez que verán su hogar. Las paredes donde criaron a sus familias, los jardines que cuidaron durante décadas, las fotografías que siguen colgadas donde las dejaron—, todo queda atrás, para siempre. No se regresa a una línea de frente. Solo se avanza, hacia una vida incierta lejos de todo lo que alguna vez conocieron. Concurso de cortos RNE XVII Concurso de Cortos RNE - Sin vuelta atrás Ver ahora

Tercer premio Alberto González ha logrado el tercer puesto gracias a Aitana en el corazón de la tormenta. Enero 2025. Al volver a la escuela, la profesora encarga a sus alumnos un trabajo de lo acontecido el día de la dana en Valencia. Aitana realiza sus dibujos en clave berlanguiana. Concurso de cortos RNE XVII Concurso de Cortos RNE – Aitana en el corazón de la tormenta Ver ahora