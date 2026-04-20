Los 'bloques cebra' a examen: Â¿A quÃ© se debe la proliferaciÃ³n de este tipo de edificios de obra nueva?

El podcast Sobre Plano analiza las aristas de este tipo de construcción que cuenta con más de 1.000 bloques en toda España
Los 'bloques cebra' son los protagonistas del tercer episodio del podcast Sobre Plano. Este tipo de construcción de obra nueva, con franjas blancas y negras, cada vez está más presente en nuestro país e, inevitablemente, contribuyen a una homogeneización del entorno. Según la plataforma Bloque Cebra, hay más de 1.000 edificios de este tipo repartidos por España y solo en barrio madrileño de El Cañaveral han contabilizado más de 40 construcciones. Asimismo, en los últimos tiempos, se ha establecido un paralelismo entre este tipo de arquitectura y la comida rápida, llegando a ser considerada como un fast-food de la construcción.
Durante este episodio, Inmaculada E. Maluenda, doctora arquitecta e investigadora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, ha explicado que este fenómeno de mercado comenzó a desarrollarse hace unos años, pero ha tenido mucha repercusión, principalmente, a partir del último trimestre de 2025. "Es un producto de mercado. Se diseñan viviendas para que sean interpretadas como un producto y ese producto responda a un consumo ¿A qué me refiero? Pues que esos bloques responden a unas expectativas de mercado en las cuales muchas personas piensan que ellos se va a identificar con un estatus económico mejor. Es muy inteligente la apuesta, puesto que estos bloques cebra mucha gente lo interpreta como si fuera un signo de cierta modernidad o de mejora socioeconómica".
Un diagnóstico que ha compartido por el arquitecto Luis Lope de Toledo, que, además, ha sostenido que detrás de este fenómeno hay "un tema de marketing" y "condicionantes más de mercado, de normativa, técnicos o incluso sociológicos". En concreto, ha puesto el foco en lo que ocurrió hace años con el desarrollo de promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Este arquitecto ha explicado estas casas solían ser de colores, llamativas y se terminó generando una estigmatización, "esas personas se sentían señaladas porque vivían en casa de colores. Ellos lo que querían eran casas como su prima o como su tía, que vivían en una promoción privada, que eran todas iguales y que no llamaban la atención".
Por su parte, Enrique Encabo, doctor arquitecto e investigador en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (UPM) ha querido subrayar que la organización de un edificio en bandas alternas "no es ni bueno ni malo". En esta línea, ha destacado que hay bloques de este tipo que están bien construidos y otros que utilizan "camuflaje" como el dibujo de una cebra.
Viviendas de ladrillo que mutan a viviendas cebra
Estos bloques cebra, a menudo, comparten espacio con edificios más antiguos, que tienen entre 40 o 50 años y suelen ser de ladrillo. Enrique Cabo ha apuntado que en algunos casos "estas viviendas de ladrillo están poco a poco mutando a viviendas cebra, precisamente, porque las están camuflando de esa manera también por ese componente aspiracional que tiene este tipo de vivienda".
Por su parte, la arquitecta Inmaculada E. Maluenda y ha advertido que "esta sucediendo algo que es preocupante: a mucha gente se la está convenciendo de rehabilitar energéticamente estos bloques y hay comunidades que se están metiendo en créditos de a lo mejor de medio millón de euros para rehabilitar su bloque y creer que esto es el futuro. Realmente, se está produciendo una situación peligrosa a la hora de, si se me permite la expresión, manipular a todo un entorno social y llevarle en una dirección que igual no tienen sentido". En esta línea, su recomendación es realizar un estudio serio y de forma pormenorizada de lo que necesita cada lugar.