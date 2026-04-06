¿Funcionaría en España el modelo de vivienda de Viena?
- El podcast Sobre Plano compara el sistema de propiedad de la capital austriaca con el de España
- Cada lunes en RNE Audio, presentado por Tony Da Cunha y producido por Raquel Martín Alonso y Javier Hernández
El primer episodio del podcast Sobre Plano analiza el sistema de propiedad que se da en Viena y lo compara con el que se desarrolla, actualmente, en España. La principal característica del modelo vienés es que el ayuntamiento posee gran parte del parque de vivienda, lo que permite que los inquilinos, rara vez, gasten más del 30% de su sueldo en el alquiler.
En la capital austriaca, más de la mitad de la población vive en casas que están gestionadas por la empresa pública de vivienda o cooperativas sin ánimo de lucro. Muchos ciudadanos no se plantean comprar; una realidad que choca con la de España que es uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de propietarios.
En opinión del arquitecto Alberto Nanclares, "el sistema de la propiedad de Viena es lo que hay que luchar y eso no es tan fácil de reproducir porque el proceso es muy largo". Una idea compartida por Mario Manjón, responsable de Proyectos de Incidencia Política de Provivienda, que ha defendido que la clave del modelo austriaco "es que el 80% de la población puede acceder a esa vivienda, el límite de ingresos es 3.500 euros".
Durante este primer episodio del podcast Sobre Plano, Alberto Nanclares ha recordado que en España en los años 80 se intentó fomentar "promociones de cooperativas, de sindicatos y de otros sistemas corporativistas", pero esos modelos no llegaron a asentarse en nuestro país. "Los españoles queremos nuestra casita en propiedad", ha subrayado.
Con la mirada puesta en el futuro
Por otro lado, Alberto Nanclares ha puesto el foco en lo que va a ocurrir en los próximos diez años y ha advertido que "va a haber un recambio brutal de propiedad en todas las periferias obreras que se construyeron en torno a la muerte de Franco.[…] ¿Qué va a pasar con esas decenas de miles de viviendas en cada una de estas ciudades? ¿Cómo se va a heredar eso? Estaría bien ponerlo en juego. Siempre hay una nueva oportunidad para la vivienda en España".
En esta línea, su recomendación es no vender y gestionar las viviendas de una forma más colectiva. En concreto, propone pensar en “un modelo Viena” para las casas heredadas. Por su parte, Mario Manjón, de Provivienda, apuesta por implementar el modelo Housing Associations en España, dándole un marco jurídico y financiador propio, así como, ventajas de suelo o incentivos fiscales.
Asimismo, Manjón ha defendido la necesidad de acabar con viejas fórmulas, como la descalificación del suelo. "Algunos cálculos apuntan a que si no hubiéramos descalificado la vivienda que se ha promovido desde las entidades públicas, contaríamos con el 40% del parque público de vivienda. Es una barbaridad. Imaginaos qué podríamos hacer con casi la mitad del parque público en todo el Estado, ahora tenemos el 1%".