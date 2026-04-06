¿Funcionaría en España el modelo de vivienda de Viena?

El primer episodio del podcast Sobre Plano analiza el sistema de propiedad que se da en Viena y lo compara con el que se desarrolla, actualmente, en España. La principal característica del modelo vienés es que el ayuntamiento posee gran parte del parque de vivienda, lo que permite que los inquilinos, rara vez, gasten más del 30% de su sueldo en el alquiler.

En la capital austriaca, más de la mitad de la población vive en casas que están gestionadas por la empresa pública de vivienda o cooperativas sin ánimo de lucro. Muchos ciudadanos no se plantean comprar; una realidad que choca con la de España que es uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de propietarios.

En opinión del arquitecto Alberto Nanclares, "el sistema de la propiedad de Viena es lo que hay que luchar y eso no es tan fácil de reproducir porque el proceso es muy largo". Una idea compartida por Mario Manjón, responsable de Proyectos de Incidencia Política de Provivienda, que ha defendido que la clave del modelo austriaco "es que el 80% de la población puede acceder a esa vivienda, el límite de ingresos es 3.500 euros".

Durante este primer episodio del podcast Sobre Plano, Alberto Nanclares ha recordado que en España en los años 80 se intentó fomentar "promociones de cooperativas, de sindicatos y de otros sistemas corporativistas", pero esos modelos no llegaron a asentarse en nuestro país. "Los españoles queremos nuestra casita en propiedad", ha subrayado.