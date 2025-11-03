Celebramos el 50º aniversario de A Night At The Opera de Queen en Radio 3

“Galileoooo! Galileoooo! Galileo Figaro, magnifico-o-o-o-!” Si en lugar de leer esta frase la has cantado en modo operístico, te va a gustar lo que estamos preparando en Turbo 3: celebramos el 50º aniversario de A Night At The Opera de Queen, un disco que lo cambiaría todo para el cuarteto británico y al que rendimos homenaje desde Radio 3 con la participación de algunas de las mejores bandas de la escena nacional y, como siempre, en colaboración con Edu Molina, productor de este proyecto.

Tras el éxito de Sheer Heart Attack, con su primer hit internacional ‘Killer Queen’, Queen empezaban a posicionarse en la rampa de lanzamiento. Tras sus primeras giras con llenos absolutos en Europa, Estados Unidos y Japón, el grupo decide abandonar su sello discográfico y apostarlo todo con un disco en el que no habría límites, complejos o explicaciones que dar.

Y de aquí nacen canciones memorables como ‘You’re My Best Friend’, ‘Love Of My Life ’o la más que icónica ‘Bohemian Rhapsody’, con la que cambiarían sus vidas y la historia de la música para siempre.

Los grupos de nuestro homenaje a A Night At The Opera Para esta cuarta edición, que se suma a los homenajes Queen I Reimagined (2023), Queen II Reimagined (2024) y Sheer Heart Attack Reimagined (2024), hemos contado con los mejores talentos del panorama rock de nuestra geografía, que han reimaginado y llevado a su terreno cada una de las canciones que componen el mítico LP. Caras conocidas en anteriores homenajes como Hermana Furia, Gyoza, Neuman, Quincalla, Calizo o Manic Vice, se unen a nuevas incorporaciones como Veintiuno, Tiburona, Al Dual, Johnny B. Zero o Radio75.

Primer episodio En este primer episodio, estrenamos las versiones de 'Death On Two Legs (Dedicated To…)' a cargo de Manic Vice, y 'Lazing On A Sunday Afternoon' de la mano de Al Dual. Turbo 3 Turbo 3 - Homenaje a Queen: 'A Night At The Opera Reimagined' con Manic Vice y Al Dual - 04/11/25