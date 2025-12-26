Cypress Hill y The Prodigy encabezan las nuevas confirmaciones de Mallorca Live 2026

Mallorca Live Festival continúa desvelando nombres para su edición de 2026 y lo hace con dos incorporaciones de peso internacional: Cypress Hill y The Prodigy, que actuarán por primera vez en la isla. Fiel a su filosofía de reunir a grandes referentes de cada género, el festival apuesta en esta ocasión por dos formaciones clave en la historia del hip hop y la música electrónica, respectivamente, consolidando así un cartel de primer nivel.

La banda estadounidense Cypress Hill, considerada una de las más influyentes del hip hop a escala mundial, y los británicos The Prodigy, pioneros del big beat y referentes indiscutibles de la electrónica, lideran una nueva tanda de confirmaciones que refuerza el carácter ecléctico del evento.

A ellos se suma un amplio listado de artistas nacionales, entre los que destacan Belén Aguilera, Dani Fernández, La Plazuela, León Benavente, Lia Kali, rusowsky, Standstill y Ultraligera, que se incorporan a las actuaciones ya anunciadas de Aitana y Viva Suecia.

La música electrónica tendrá un protagonismo especial en esta novena edición con la renovación del Escenario La Plaza, que contará con mejoras artísticas, técnicas, visuales y de sonido. Por este espacio pasarán nombres destacados de la escena electrónica como Adriatique, Pional y Dark Places.

Mallorca Live 2026 se celebrará los días 12 y 13 de junio en el recinto Mallorca Live de Calvià, estrenando un nuevo formato de dos jornadas intensas de conciertos. Como broche final, el festival ofrecerá una gran Closing Party el domingo 14 de junio, encabezada por el DJ francés David Guetta.

Además, el evento marca un punto de inflexión en su trayectoria con la transformación de la promotora Mallorca Live en La Isla & Co., una nueva identidad que impulsa su crecimiento más allá de la música y acompaña su expansión a nivel nacional e internacional, con presencia en Madrid y Argentina.