Love of Lesbian, Xoel López y La La Love You en el festival Muralla Indie 2026

El festival Muralla Indie 2026 regresará los días 25 y 26 de septiembre de 2026 en el marco del ciclo Los Conciertos de la Muralla, reforzando su compromiso con la música en directo y la escena indie. Volverá a celebrarse en la emblemática Huerta del Obispo, ubicada en el Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal, un espacio declarado Bien de Interés Cultural por su singular valor histórico

Las tres últimas incorporaciones al cartel son Love of Lesbian, La La Love You y Xoel López, que se suman a los artistas y grupos ya confirmados en semanas anteriores: Lori Meyers, Sexy Zebras, Sanguijuelas del Guadiana, Pignoise, Samuraï, Anni B Sweet y Éxtasis. La programación resultante refuerza la apuesta por el indie nacional a través de una cuidada selección que equilibra nombres consolidados con propuestas emergentes.