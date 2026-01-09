Pilar Samprieto se jubila

Pilar Sampietro deja los micrófonos; después de 42 años vinculada a RTVE, ha decidido jubilarse. Pilar siempre ha buscado dar voz a la ciudadanía activa y cultural para potenciar la creatividad, que sigue muy viva en una y otra orilla. Desde el programa Mediterráneo ha mostrado la evolución sonora y también social de los países que bañan este mar. De las primaveras árabes a las pateras, las guerras, el colonialismo, la ocupación y la presión ambiental sobre los ecosistemas y cómo todo ello influye en el trabajo de las comunidades creativas.

Mediterraneo continúa adelante, ahora bajo la dirección de Andreu Viñas, con la misma voluntad y la misma identidad. Este domingo 11 de enero a las 9.00h se emitirá en Radio 3 una edición especial del programa desde el Auditori de Can Batlló, con la despedida de Pilar y el relevo en el programa. Durante esta hora podrás escuchar las Habaneras en directo de Carlus y su primer trabajo en solitario, La Cova, y también con algunas de las voces que han acompañado a Mediterráneo en los últimos años.

Todos los que hemos tenido la suerte de disfrutar de los programas de Pilar Samprieto la echaremos de menos. Con ella hemos aprendido a militar en la diversidad y aspirar siempre a un mundo mejor. Su trabajo ha inspirado a varias generaciones de periodistas de Radio 3. Su personalidad, siempre cariñosa y dulce, también. Gracias, Pilar.