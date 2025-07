La infidelitat de l'any: 4 errors garrafals de Byron i Cabot

Fa pocs dies es van fer virals les imatges d'una parella al concert de Coldplay que s'amagaven ràpidament en adonar-se que sortien a la pantalla de l'estadi. Aviat es va saber que es tractava d'una infidelitat, concretament la del CEO d'Astronomer, Andy Byron, amb la directora de recursos humans de la mateixa empresa, Kristin Cabot.

En tractar-se d'una empresa molt prestigiosa, la notícia ha generat molt rebombori arreu del món. La psicòloga Arantxa Coca enumera 4 errors garrafals que expliquen el despropòsit i analitza què va provocar el desmantellament de la seva aventura, sense ànim de convidar a ningú a ser infidel.

El concert de Coldplay es va fer al Gillette Stadium de Boston i va aplegar a 50.000 persones. "De veritat t'emportes a la teva amant davant de 50.000 persones?", es pregunta irònicament Coca. Se suposa que la infidelitat és un assumpte ocult o privat que ningú ha de saber, i per tant la decisió d'anar a un esdeveniment multitudinari i a ulls de tothom va ser exposar-se excessivament , tal com diu la psicòloga.

L'empresa on treballava Byron, Astronomer, amb seu a Nova York , està a només a 300 quilòmetres de Boston , "i Coldplay no tornaria a tocar a prop, per tant, tothom de Nova York que volia veure'ls es va desplaçar a Boston. La probabilitat que et trobis amb algun conegut al concert és bastant alta", reflexiona l'especialista.

A tots els concerts de Coldplay es reserva un moment per a la 'jumbotron song ', que és el moment en què s'activa la ' càmera del petó ' que busca parelles i es veuen a la pantalla gegant de l'estadi . Mentre això succeeix, el compositor Chris Martin canta a la vegada que fa broma i comenta el que veu. "De veritat tu vas al concert amb la teva cita i no et camufles entre la gent?", diu Coca, que recorda que quan van comprar l'entrada del concert ja van cedir els drets d'imatge i que, per tant, tothom pot fer fotografies i vídeos i pujar-les a xarxes socials .

4. No valorar les conseqüències

Astronomer, l'empresa on treballen Byron i Cabot, és molt coneguda, almenys en el sector on es mou. De fet, està valorada en 1.000 milions de dòlars. "Si ets el representant d'una marca molt potent, on vas deixar la teva responsabilitat i el teu compromís?", pensa Coca, referint-se al fet que el CEO d'Astronomer no va valorar tots els efectes que podia provocar a altres persones, ergo al nom de l'empresa on hi ha treballadors que es poden veure afectats.

“Es tracta de dos directius les decisions dels quals afecten els treballadors“

Tot això amb l'agreujant que ell és el CEO de la corporació i ella és la directora de recursos humans, qui gestiona totes les contractacions i les nòmines. A més, no feia ni un any que estava a l'empresa. "Es tracta de dos directius les decisions dels quals afecten els treballadors i, per tant, els deixa en una situació d'indefensió perquè perden credibilitat a l'hora de prendre decisions. És a dir, han iniciat una situació de conflicte d'interessos dins de l'empresa, la qual perd credibilitat a l'hora de prendre decisions perquè es creu que en aquestes hi ha motius personals en tractar-se del CEO i de la directora de recursos humans, i això pot ser motiu d'acomiadament perquè afecta la productivitat", explica l'experta. De fet, Byron ha dimitit del seu càrrec després del vídeo viral.

Arantxa Coca conclou que avui hi ha molta més facilitat per ser infidel que abans, però a la vegada és molt més probable que t'enxampin. I, per tant, com al CEO d'Astronomer, et pot costar la feina.