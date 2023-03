Seis curiosidades sobre los éxitos de Coldplay

Nos remontamos a septiembre de 1996, donde unos jóvenes Chris Martin y Jonny Buckland se conocieron durante la semana de orientación en el University College London. Su pasión por la música les unió y comenzaron a escribir sus composiciones. Posteriormente, se unió al proyecto Guy Berryman y Will Champion completó la formación en 1998.

El resto es historia. Coldplay se ha convertido en una de las bandas más reconocibles, exitosas y representativas del pop mundial en lo que llevamos de siglo. “La brillantez con la que generalmente han desarrollado una carrera en la que, además de talento, han hecho gala de una inquietud ciertamente encomiable en un grupo de su posición, enriqueciendo progresivamente una propuesta desde el principio basada en impecables canciones de pop para todos los públicos”, destaca desde Radio 3 Gustavo Iglesias.

“Viva la vida” El sencillo se encuentra en el cuarto álbum de estudio de la banda británica, Viva la Vida or Death and All His Friends, y consiguió que Coldplay estuviera por segunda vez en la lista Billboard Hot 100 entre los diez primeros lugares. “No han sido muchas las canciones que han alcanzado el número uno en Estados Unidos teniendo un título en español”, afirma Manolo Castro en Rebobinando. Rebobinando "Viva la vida", de Coldplay Escuchar audio El origen del nombre de la canción viene de un cuadro de Frida Kahlo, designado con el mismo título. Además, la influencia que la pintura ejercía en ese momento en Coldplay era muy fuerte y se vio reflejada en la portada de disco donde aparece el lienzo de Delacroix, La Libertad guiando al pueblo. Pero, para cuadro el que se encontraron cuando fueron notificados con una demanda por derechos de autor de Joe Satriani: “El guitarrista decía que la composición de Chris Martin había copiado la melodía de su instrumental "If I could fly"; acción que finalizó cuando ambas partes llegaron a un acuerdo secreto en 2009 antes de que el asunto llegase a la mesa del juez”.

“Princess of China” Esta canción fue escrita para la cantante de barbados, por lo que se sorprendieron cuando ella aceptó. Una colaboración, muy acertada, del quinto disco de la banda, Mylo Xyloto. “En este nuevo trabajo hay canciones vigorosas donde el ritmo y la épica hacen grandiosas y contagiosas sus melodías. Y también algunos temas más íntimos en su estructura, desde el melodramático “Us against the world” a canciones que se convierten en himnos como "Don’t let it break your heart”", subraya Tomás Fernando Flores. Información del mundo del pop 'Mylo Xyloto', nuevo álbum de Coldplay Escuchar audio

“Atlas” Esta canción es su primera incursión en el mundo del cine y fue compuesta para la segunda entrega de Los juegos del hambre: En llamas. Una emotiva balada que obtuvo diversas nominaciones: mejor canción en los Hollywood Film Awards (2013), mejor canción original en los Premios Globos de Oro (2014) y mejor canción escrita para medios visuales en los Premios Grammy (2014). Sin embargo, solo resultó ganadora de la primera nominación. Tras esta primera iniciación en el séptimo arte, el cuarto compuso “Miracles” para la cinta Unbroken, dirigida por Angelina Jolie. Canciones recomendadas Coldplay: "Atlas" Escuchar audio

“A sky full of stars” En 2014, Coldplay publicó Ghost stories, el sexto disco de estudio de su carrera y donde se recoge “A sky full of stars”. Uno de los temas más populares de su carrera y escrito por todos los miembros del cuarteto. Además, cuenta con la producción del artista Avicii. Lo que sorprendió fue la fuente de inspiración para la canción que desveló Chris Martin, líder de la banda. “Esta vez no fue ninguno de sus hijos, ni la que fue su exmujer, Gwyneth Paltrow, sino que Katy Perry. Chris Martin dice que le encanta temas como “Last Friday Night”, que tiene una admiración grandísima por la cantante norteamericana”, subraya Manolo Castro. Rebobinando Coldplay: 'A sky full of stars' Escuchar audio

“Adventure of a lifetime” “Turn your magic on, umi she'd say / Everything you want's a dream away/ Under this pressure, under this weight” nos canta Coldplay, una invitación a vivir la vida la ilusión de los sueños y el amor. “Esta canción tiene una faceta altamente bailable, aunque mucho más funky y fresca. En este caso con la complicidad del dúo de productores noruegos Stargate que llegó en el álbum inmediatamente posterior a A Head Full of Dreams”, comenta Gustavo Iglesias. Top Gus Extra Top Gus Extra - Coldplay Escuchar audio