Ni joves ni grans s'escapen: les estadístiques confirmen que no només creix el temps dedicat a les xarxes socials, sinó que ho fa de forma exponencial: cada any passem més minuts. Com podem evitar que siguin un pou sense fons de temps? Per què ens enganxa tant? Per què no podem evitar de veure vídeos i fer scroll infinitament? Quina màgia hi ha al darrere, que fa que no puguem deixar de consultar el que fa el nostre entorn a les xarxes?

El confinament derivat de la pandèmia, l'accés a l'smartphone i el boom de xarxes socials formen el còctel perfecte per crear aquesta “addicció” que, malgrat que encara no pot denominar-se així mèdicament, alguns hospitals ja han obert unitats destinades al tractament psicològic d'aquest problema.

És casualitat que les xarxes socials siguin addictives? És clar que no. Oriol Lugo, doctor en psicologia i expert en neurociències ho explica a Mapes Mentals: “Compleixen una sèrie d’elements per ser-ho; una accessibilitat molt fàcil i un motiu de ser molt humà, com és relacionar-se amb els altres”.

A escala cerebral, també activen el sistema dopaminèrgic, basat en la satisfacció de la recompensa (quan ens posen m’agrada, quan ens comenten i ens diuen coses que ens afalaguen…). Aquest plaer cada cop necessita ser més alt i més estimulant, per tant, això provoca que ens enganxin i no abandonem.

Per la seva gratuïtat, els usuaris perceben sovint les xarxes socials com quelcom innocent, neutre i sense cap mena d’objectiu empresarial al darrere. Tanmateix, és just tot el contrari: és un negoci i la matèria primera és la nostra llibertat, el nostre temps i la dedicació que hi posem.

