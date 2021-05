La primera edición del Concurso Nacional de Podcast Escolar de RNE ha resultado ser un éxito en cuanto al número de participantes y a la calidad de las obras presentadas. Más de 700 podcasts procedentes de colegios de toda España se han inscrito en este certamen y pueden disfrutarse ya en la plataforma eloquenze.com.

Entre estas piezas de cinco minutos realizadas por alumnos y profesores pueden escucharse desde informativos y reportajes a breves ficciones sonoras, entrevistas, programas, adaptaciones literarias o testimonios en primera persona, lo que cumple con el objetivo último de este concurso: despertar el interés entre los más jóvenes y entre la comunidad educativa española por este nuevo formato radiofónico tanto en su vertiente comunicativa como didáctica mediante tres básicas premisas: No dejes de participar. No dejes de divertirte. No dejes de aprender.

Tras extender, ante el éxito de la convocatoria, el plazo de presentación de podcasts hasta el 7 de mayo, próximamente los podcasts finalistas estarán disponibles en la página web de RNE y el 1 de junio se darán a conocer los tres ganadores de las tres categorías del concurso escogidos por un jurado compuesto por Íñigo Alfonso, director y presentador de Las mañanas de RNE; Marta Echeverría, directora y presentadora de Hoy empieza todo 2 de Radio 3; Mayca Aguilera, realizadora del equipo de Ficción sonora de RNE; Molo Cebrián, creador del exitoso podcast Entiende tu mente; Federico Buyolo, pedagogo y profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional; Cristina Hermoso de Mendoza, directora y presentadora de La estación azul de los niños; Javier Hernández, director y presentador de Radiogramas en RNE y del podcast Vivir para contarla, y Francisco Javier del Pozo, CEO de la plataforma Eloquenze.

Los tres colegios ganadores recibirán como premio la visita de un equipo de RNE para grabar un programa de La estación azul de los niños en sus aulas, un lote de productos de RTVE y un año de plataforma gratuita en eloquenze.com. ¡Gracias a todos por participar y por ser parte del futuro de la radio!