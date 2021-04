Bases del XII Concurso de Cortos RNE

Radio Nacional de España y Fundación SGAE convocan el XII Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Fundación SGAE orientado a la difusión y el fomento de los nuevos autores en el sector de la creación audiovisual a través de las nuevas tecnologías. Se regirá por las siguientes bases:

1.- Pueden participar realizadores de nacionalidad española o extranjera con residencia en España.

2. Los trabajos deben haber sido realizados entre el 1 de enero 2019 y el 6 de junio 2021.

3.- La convocatoria permanecerá abierta hasta el 6 de junio de 2021. Los cortos originales se enviarán a la página web de RTVE mediante su formulario de participación.

4.- El cortometraje lo presentará a concurso el productor del mismo adjuntando la siguiente documentación en el formulario de participación:

Ficha técnica y artística del cortometraje.

Fotocopia del DNI de persona física que sea el titular de los derechos sobre el cortometraje.

Curriculum vitae del autor/es del cortometraje, datos de contacto y una breve nota biográfica.

5.- Los empleados de la Corporación RTVE, así como los de cualquiera de sus sociedades y familiares más directos, no podrán enviar materiales.

6.- Los trabajos de vídeo o animación deben de ser creados en formato digital. El tamaño final del archivo tiene que tener un máximo de 100 MB, con un ancho de ventana de 1024*576 px y las siguientes características técnicas: formato mp4, aspect ratio 16:9, codec de vídeo H264, codec de audio: AAC, bitrate vídeo 1500 kbps y bitrate audio: 96 kbps.

7.- Los cortos no podrán tener una duración superior a los cuatro minutos (con las cortinillas inicial y final incluidas).

8.- En el caso de que los cortometrajes tengan locución, serán admitidos en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, siempre y cuando figuren con subtítulos en castellano.

9.- Se admitirá hasta un máximo de dos cortometrajes por participante. Los trabajos deberán de ser originales y de tema libre. El concurso se reserva el derecho de no admitir tanto aquellos cortometrajes que no cumplan todos los requisitos como aquellos que no se ajusten al criterio establecido por la organización.

10.- No se admitirán grabaciones audiovisuales cuyo contenido sea (directa o indirectamente) publicitario, de promoción, televenta o cualquier otro tipo de actuación comercial sobre un determinado producto o marca.

11.- Cada corto se registrará a nombre de la persona física que figure en los datos de la ficha de inscripción. La organización presupone que dicha persona posee los derechos sobre la obra presentada, por lo que no asume ninguna responsabilidad derivada en este extremo por parte de los concursantes. Si la persona física que figure en los datos de la ficha de inscripción y el director fuesen dos personas diferentes, la beneficiaria del premio sería el director del corto.

12.- Todos los trabajos admitidos se podrán visualizar en la página web del certamen. Los 10 finalistas se colgarán también en la plataforma de RTVE en YouTube.

13.- Los participantes conceden a los promotores del concurso los derechos de mostrar las imágenes presentadas, que en ningún caso se explotarán comercialmente, en la página web de RTVE sin necesidad de aviso ni compensación por la concesión de tal derecho.

14.- Habrá una preselección de 10 finalistas que se llevará a cabo en RNE a través del programa De película. En caso de que alguno de estos finalistas no sea socio de SGAE ni de ninguna otra entidad de gestión de derechos de autor, podrá opcionalmente suscribir de forma gratuita la adhesión a SGAE, y dicha organización facilitará los trámites necesarios para esa adhesión.

15.- Un jurado compuesto por especialistas de cine de RNE, un representante de Fundación SGAE y directores/actores de prestigio del mundo cinematográfico elegirán la obra ganadora durante el mes de junio de 2021.

16.- El premio consiste en la cantidad de 3.500 euros (IVA INCLUIDO) que el ganador se compromete a reinvertir en una producción cinematográfica que se expondrá el año siguiente en la gala de entrega del Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Fundación SGAE, y en la emisión de un pase especial del cortometraje ganador en TVE. Igualmente, Fundación SGAE negociará con el ganador la posibilidad de participar en algún festival de cortometrajes, siempre y cuando sea socio de la Sociedad General de Autores y Editores.

Los usuarios de la web de Radio Nacional de España tienen la posibilidad de elegir su cortometraje favorito entre los 10 finalistas. Podrán votarlo entre los días 12 y 20 de junio. El trabajo que más votos obtenga recibirá el Premio del Público, que no tendrá dotación económica a no ser que coincida con el cortometraje ganador del primer premio del concurso.

17.- En caso de que el ganador del premio no reinvierta el dinero concedido en una nueva producción cinematográfica o no la presente en un período de un año, deberá devolverlo, a no ser que no haya podido hacerlo por una causa de fuerza mayor justificada, lo cual podría dar lugar a una prórroga temporal que determinarían RTVE y Fundación SGAE de común acuerdo.

18.- Los participantes se comprometen a que, en las emisiones, proyecciones e iniciativas promocionales de los cortometrajes posteriores al fallo del concurso, figurará la mención del galardón recibido, indicando el nombre del concurso.

19.- Toda la información que los concursantes suministren en el desarrollo de este concurso tiene carácter confidencial y no podrá ser revelada a terceros ni utilizada para fines distintos de los referidos a la gestión del concurso, salvo en los casos previstos en la ley. Los datos personales que voluntariamente faciliten los concursantes a RTVE y Fundación SGAE para su participación en el concurso serán utilizados por ambas entidades a los solos efectos de realizar todas las gestiones necesarias para el desarrollo del concurso y se tratarán respetando lo dispuesto en la vigente normativa de protección de datos. A estos efectos, los participantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas dirigiéndose por escrito a ambas instituciones.

20.- La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas bases.

21.- Los participantes eximen a RTVE y Fundación SGAE de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra trasgresión de la legislación vigente en la que pudiera incurrir alguno de los participantes.

22.- El titular se compromete a no llevar a cabo actuaciones directa o indirectamente lesivas contra la web de RTVE, especialmente utilizando la grabación audiovisual o su procedimiento de envío. RTVE se reserva el derecho de plantear acciones legales contra aquellos que intenten el envío de virus o cualquier otro acto lesivo mediante el sistema de recepción de videos.

23.- El titular se compromete a no utilizar (de cualquier modo) el nombre de RTVE o de cualquiera de sus programas sin la previa autorización de esta sociedad estatal.

24.- La relación creada con el envío de la grabación audiovisual no supone la creación de cualquier tipo de vínculo asociativo, contractual o de relación comercial o mercantil entre RTVE y el titular.

25.- Que RTVE queda facultada para solventar unilateralmente cualquier problema o duda que pueda surgir durante el concurso, siempre en beneficio del mismo, resultando sus decisiones libres e inapelables en este sentido.

26.- En caso de reclamación o conflicto, tanto los participantes como la organización deberán someterse a la jurisdicción de los tribunales de Madrid.