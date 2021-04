En Directe a Ràdio 4 -Teresa Echevarría: "Les agressions grupals no són infreqüents"

La coordinadora assistencial d'Urgències de l'Hospital Clínic, Teresa Echevarría, ha explicat que l'any 2019 van atendre 30 casos de violència grupal i el 2020, tot i el confinament per la pandèmia, van atendre 6 casos: "La tendència a l'agressió grupal va en augment, no és tan infreqüent com es pensa perquè molts casos no transcendeixen".

"El preu emocional de la denúncia d'una agressió sexual és molt elevat" Teresa Echevarría ha explicat que a l'Hospital Clínic atenen dues agressions sexuals al dia, una dada preocupant per l'increment que suposa, però de l'altra banda mostra que les víctimes s'atreveixen a denunciar-ho: "Hi ha moltes més agressions que les que atenem. És la pitjor xacra social i la més impune". Pel que fa al gènere, un 90% de les agressions les pateixen les dones i un 10% els homes.



Echevarría s'ha preguntat per la llibertat sexual de les persones o si "ja ens està bé com a societat" presentar-les com a objectes de desig: "La societat quin suport dóna als agressors? I quin a les víctimes? Les deixa desprotegides".