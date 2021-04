En Directe a Ràdio 4

L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha explicat en què consistirà l'assaig clínic per poder reobrir l'oci nocturn del Carrer del Pecat a Sitges, que està pendent d'una última reunió amb el Departament de Salut, que de moment no té data: "Queda per fer una reunió tècnica per poder obrir els locals d'oci nocturn i esperem que sigui durant el mes de maig".

De prova pilot a assaig clínic No serà només una prova pilot sinó un assaig clínic que estarà limitat a un nombre concret de persones, que s'hauran fet una prova d'antígens prèviament i que dies després se'ls farà una altra prova per mirar-ne l'evolució. 05.06 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - La patronal del ocio nocturno prepara una prueba piloto en Sitges para poder reabrir - Escuchar ahora Aurora Carbonell ha dit que "és molt necessari" reobrir l'oci nocturn perquè el sector ja va ser el primer a tancar i és l'últim a obrir, han patit molt i també té conseqüències en altres àmbits com l'augment de festes a cases particulars o el 'botelló' a les platges.