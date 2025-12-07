Corea del Sud accepta la regionalització i només veta el porc en un radi de 20 km a Cerdanyola
- El Govern crea un comitè científic de 6 experts per auditar i investigar l’origen del brot
- Els Agents Rurals destaquen el compliment ciutadà de les restriccions i subratllen que les batudes ja arriben fins a un radi de 10 km
Fa 10 dies que va començar la crisi sanitària de la pesta porcina africana. En les últimes hores, l’atenció s’ha centrat sobretot en la investigació sobre l’origen del virus, després que un informe del Ministeri d’Agricultura apuntés que el brot podria haver sortit d’un laboratori.
Ara, Corea del Sud ha acceptat tornar a importar porc català, amb l’única excepció del que es produeixi dins del perímetre infectat de 20 quilòmetres a Collserola. Es tracta d’un pas clau per recuperar unes exportacions valorades en uns 113 milions d’euros anuals.
El conseller Òscar Ordeig ha destacat que també hi ha converses obertes amb Japó i Filipines, mentre que la Xina manté el veto a tota la demarcació de Barcelona.
“🔴 Corea del Sud accepta la regionalització a 20 km, pas clau per reobrir exportacions catalanes.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 8, 2025
🗣️ Ordeig afirma converses "d'alt nivell" amb Japó i Filipines per ampliar mercats | @RTVECatalunya
➕ Info: https://t.co/zg9L80bX4k pic.twitter.com/ppNdGy0EUD“
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar dissabte l'encàrrec a l'IRTA-CReSA una auditoria dels protocols i les instal·lacions dels centres que treballen amb el virus i que es troben dins el radi de vigilància.
Alhora, el Govern ha anunciat la creació d’un comitè científic de sis experts en bioseguretat, coordinats pel director de l’IRTA, Josep Usall, que lideraran l’auditoria de bioseguretat a aquest centre i a altres centres de recerca de PPA. L’objectiu és avaluar si hi pot haver potencial risc de fuita del virus. La primera reunió serà dimarts i, a partir d’aleshores, es faran trobades diàries. Ordeig ha demanat prudència i ha insistit que aquesta serà “una setmana determinant per tenir més informació”.
“🔴 Ordeig anuncia un comitè científic de 6 experts per auditar i investigar el brot de PPA.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 8, 2025
📅 La primera reunió serà aquest dimarts i es faran trobades diàries a partir d’aleshores | @RTVECatalunya
➕ Info: https://t.co/zg9L80bX4k pic.twitter.com/DXB0HICN60“
En una compareixença aquest diumenge, el conseller d'Agricultura ha explicat que la situació està sota control a la zona del focus d'infecció, àrea en què s'han trobat uns cent porcs senglars morts, dels quals només 13 han donat positiu de moment al virus de la malaltia. Òscar Ordeig ha informat que aquestes dades revelen que "l'objectiu" marcat "de contenció", que el brot no sortís de la zona del focus, "s'ha aconseguit" passats 9 dies, però ha demanat no abaixar la guàrdia.
La bona tasca que s'ha estat fent, ha dit el conseller, permetrà en els pròxims dies "reobrir mercats" als productes porcins a tercers països, alhora que "ha demanat paciència" i deixar treballar els experts per conèixer l'origen del brot, una tasca que s'ha encarregat a un dels "millors experts en bioseguretat" de Catalunya, de l'Estat i de la Unió Europea. Ordeig ha avançat que aquest dilluns es donarà a conèixer l'equip sencer d'investigadors i en quina línia treballaran.
A més a més, el conseller ha detallat que aquesta setmana es creuaran les mostres del laboratori amb les dels porcs senglars per determinar si l’ADN coincideix i, així, establir si cal obrir noves línies d’investigació.
“🔎 @oscarordeig anuncia avenços en la investigació del brot de PPA a Collserola, a @LaHoraTVE.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 8, 2025
“Aquesta setmana tindrem mostres creuades amb les dels senglars i sabrem si l’ADN coincideix o no” | @RTVECatalunya pic.twitter.com/dKgLgEeWWA“
La informació disponible fins ara apunta que el genoma del virus que ha infectat els porcs de Collserola no pertany al mateix grup genètic del d'altres brots detectats a Europa. "La soca del virus Geòrgia 2007 és un virus de referència que s’utilitza amb freqüència en infeccions experimentals en instal·lacions de confinament per dur a terme estudis del virus o per avaluar l’eficàcia de les vacunes", diu l'informe del Ministeri.
Aquest fet ha alimentat la hipòtesi que el virus de la pesta porcina africana que ha matat almenys 13 porcs senglars podria haver sortit d'alguna de les instal·lacions científiques de la zona que treballen amb aquest material. Per aclarir-ho, el president de la Generalitat va anunciar dissabte que ha encarregat una auditoria a l'IRTA-CReSA per revisar les instal·lacions i els protocols de funcionament dels seus centres situats en el perímetre de 20 quilòmetres del focus inicial de la infecció.
“🔴 #ULTIMAHORA | @salvadorilla anuncia l'encàrrec d'una auditoria a l'IRTA-@CReSA_r per esbrinar si el brot de pesta porcina es va originar en alguna instal·lació científica— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 6, 2025
➕ Info: https://t.co/cQfwIiUjcr pic.twitter.com/oNkrDHgwnF“
Salvador Illa assegura tenir tota la "confiança" en la feina que es fa des de l'IRTA-CReSA, però com que no es pot descartar cap hipòtesi sobre l'origen del brot creu que és millor fer tot el possible per esvair els dubtes.
Durant la visita al centre de comandament avançat del dispositiu de contenció, a la seu del Cos dels Agents Rurals a la Finca de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda, Salvador Illa va reiterar el suport del Govern al sector porcí. Ara bé, va deixar clar que les ajudes que es donin estaran condicionades a que es mantingui l'ocupació, o sigui els llocs de treball. "És un sector molt professional que està fent les coses ben fetes i les ajudes les donarem perquè puguin mantenir la capacitat productiva", va dir Salvador Illa.
Restriccions a 91 municipis
Per continuar gestionant de la millora manera aquesta crisi, la Generalitat manté la crida a la responsabilitat de la ciutadania i, en aquest sentit, a fer cas de les indicacions donades per les autoritats i no saltar-se les prohibicions. Divendres es va publicar una resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) on s'indica que fins al 14 de desembre està prohibit accedir al medi natural en un total de 91 municipis de la província de Barcelona, que es corresponen amb la llista publicada per la Comissió Europea. L'abast de les restriccions té a veure, sobretot, amb les activitats relacionades amb l'oci, la caça i forestals, que estan completament prohibides.
Els Agents Rurals han fet un balanç positiu del dispositiu de vigilància: en les batudes no s’ha detectat presència de persones dins la zona restringida i ja s’ha ampliat el control fins a un radi de 10 quilòmetres.
“🌳 Balanç positiu del dispositiu dels @agentsruralscat per contenir el brot de PPA a Collserola.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 8, 2025
No s’ha detectat gent dins la zona restringida i les batudes ja arriben fins al radi de 10 km | @RTVECatalunya
➕ Info: https://t.co/zg9L80bX4k pic.twitter.com/AevA1E8GL2“
Així doncs, mentre estigui vigent aquesta resolució, no es pot accedir als parcs naturals, zones boscoses, lleres dels rius i rieres, els prats i camps de conreu i prats fora dels nuclis urbans dels municipis de la zona afectada. L’activitat agrària sí que estarà permesa. Si per arribar a un habitatge, un restaurant o una instal·lació esportiva, com una hípica, és indispensable passar per un bosc, els ciutadans ho podran fer, però serà necessari desinfectar el vehicle de transport.
La Generalitat s'ha compromès a facilitar punts de desinfecció i donar recomanacions a les empreses i veïns. Fins ara, aquestes restriccions s’aplicaven només en un radi de 6 quilòmetres del focus inicial i a la resta de municipis de la zona de vigilància es parlava de recomanacions.
Segons Interior, no està previst que els Mossos d’Esquadra posin multes, en un context en què el Govern apel·la a la responsabilitat individual de la ciutadania per continuar amb la normativa. La Generalitat insisteix que cal reduir els desplaçaments en la zona infectada, i no sortir a córrer o en bici.
Pel que fa al segon radi, que abasta uns 20 quilòmetres, es treballa amb la hipòtesi que pugui aparèixer algun senglar infectat, motiu pel qual s'estudia crear un tercer perímetre de seguretat, que no condicionaria el pas de persones al medi natural. Els Agents Rurals, en col·laboració amb els seus homòlegs de la Comunitat de Madrid, d’Andorra i de la Guàrdia Civil, pentinen el territori per buscar cadàvers de porcs senglars i monitoren els exemplars vius, per impedir que surtin d’aquest perímetre i obliguin a eixamplar-lo.
Els efectius treballen en parelles a peu, amb l’ajuda de drons i de gossos ensinistrats per localitzar animals morts sense espantar els vius. L’objectiu és trobar senglars morts per analitzar-los i retirar-los i alhora tancar corredors naturals de la fauna perquè els vius no es dispersin.
El sector respira més tranquil
Els pròxims dies i de manera progressiva es començaran a sacrificar milers d'animals de les granges que hi ha al voltant d'on van aparèixer els primers porcs senglars morts per la pesta. És una acció que s'havia reclamat des de Mercolleida, la llotja de referència dels preus del porcí, i que es va abordar en la reunió que divendres al vespre van mantenir representants del món carni amb el Govern per fer seguiment del brot.
Segons el conseller Ordeig, en cap cas es tracta de fer buidats sanitaris perquè els animals que hi ha a les granges de la zona afectada estan sans i la seva carn es pot comercialitzar sense problemes. En concret, són 35.600 animals d'engreix, dels 61.500 que hi ha en total, i que s'aniran portant a l'escorxador de manera gradual. Aquesta xifra és inferior als 80.000 animals anunciats prèviament, ja que aquesta corresponen a la xifra màxima de capacitat que tenen les explotacions i no pas l'actual.
En paral·lel, el Govern treballa conjuntament amb el sector per preparar un paquet d'ajudes que permetin pal·liar l'impacte econòmic col·lateral que ha causat aquest brot de pesta porcina. En només una setmana, el preu del quilo a Mercolleida ha baixat 20 cèntims (un 15%) i des d'Unió de Pagesos auguren que la davallada continuarà fins que no s'aconsegueixi reobrir els mercats d'exportació.
Sindicats i organitzacions del sector agrari calculen que uns 11.000 llocs de treball, repartits en bona part entre granges i escorxadors, depenen de com evolucioni la difusió del virus. Fins ara només ha transcendit la suspensió temporal d'uns centenars de contractes, però si la pesta acabés afectant animals fora del radi actual i entrés a les granges l'impacte econòmic per als productors seria força més gran i els acomiadaments també. El Govern ha deixat clar que vincularà la concessió d'eventuals ajudes al sector al manteniment dels llocs de treball.