La música urbana y el empoderamiento femenino son dos elementos que se unen en 'No soy tuya', el nuevo tema de Paula y Aitana Etxeberria, más conocidas como las Twin Melody. Dos gemelas influencers que nos cuentan en Tarde lo que tarde todos los detalles de su nuevo single.

Cantantes, actrices, bailarinas, youtubers... ¡Y las reinas de TikTok! Cuentan ya con 16 millones de seguidores en sus redes sociales a sus tan solo 23 años. Y es que Aitana y Paula se atreven con todo. Ahora estrenan 'No soy tuya', una canción con un mensaje reivindicativo claro: "Hoy en día se escuchan muchas canciones que en las letras se dice "eres mío" o "eres mía" y nosotras queríamos dar el mensaje totalmente contrario. Que al final no somos de nadie, que cada uno es libre y no pertenecemos a nadie. Obviamente puedes querer a una persona pero eso no significa que tengas poder y control sobre ella".

Pero no es la primera vez que las Twin Melody se atreven con lo musical: "Nosotras empezamos cantando versiones de canciones. Cuando teníamos 12 años hicimos una película que se llama 'Camp Rock' y desde entonces dijimos "vamos a ser cantantes" y empezamos a ir a clases de canto. Pero desde siempre nos veíamos en un grupo, no nos veíamos separadas". Una pasión compartida que nació en ellas desde muy pequeñas y que, a día de hoy, no se imaginan la una sin la otra "Trabajar separadas ahora se nos haría raro".

Comparten redes, trabajo y fama. El vículo de gemelas es tan fuerte que, desde que comenzaron a los 15 años en YouTube, ambas siempre han tenido claro qué era lo que querían: "Desde el minuto uno hemos sido muy constantes siempre. Yo creo que siempre que haces algo es importante darlo todo e ir en serio porque al final, si lo das todo, va a tener algún tipo de respuesta por parte del público y va a llegar a la gente". Aunque admiten que sus padres no lo veían con los mismos ojos al principio: "Cuando empezamos, nosotras lo veíamos como un trabajo futuro, pero ellos lo veían como hobby. Y sí que es verdad que antes YouTube no tenía el peso que tiene ahora y hace ocho años era como algo casi nuevo. Entonces, a nuestra madre sí que le daba miedo. Pero ahora mismo nos apoyan muchísimo", confiesan Aitana y Paula.

Ahora se han convertido en expertas de las pantallas. Incluso, podemos verlas en televisión como colaboradoras en 'El Hormiguero'. Una oportunidad que les llegó después de ser las artistas invitadas de uno de los programas: "Les caímos muy bien y nos dijeron que les parecimos muy divertidas y que si queríamos tener una sección", nos cuentan encantadas.

Otra de las pasiones que les une no tiene que ver ni con las pantallas, ni las redes, ni la fama. Tiene que ver con sus estudios. Aitana y Paula están a punto de consolidar su Grado en Magisterio aunque admiten que no es su principal opción profesional: "Tenemos como primera opción la música, el mundo del artista, todo lo que conllevan las redes sociales y vamos a luchar todo lo que podamos. Magisterio es verdad que es muy bonito, pero lo tenemos más en segundo plano por si en un futuro dejan de repente de funcionar las redes sociales".

Aitana es más perezosa que Paula, y Paula es más organizada y baila mejor, o eso nos cuentan entre juego y juego del programa. Ambas adoran el color azul y el sabor dulce. Eso sí, nada de aceitunas. Sea como sea cada una, sus gustos o preferencias particulares, lo que sí nos demuestran es que a sus 23 añitos son dos gemelas imparables, que se atreven con todo y disfrutan con cada cosa que hacen. Y si no, prueba a escuchar 'No soy tuya', su nuevo éxito.