'Las mañanas de RNE', en directo desde La Habana

Las mañanas de RNE, dirigido y presentado por Alfredo Menéndez, se ha emitido este lunes y martes desde el hotel Tryp Habana Libre de La Habana, en Cuba, país que despide a Fidel Castro tras su muerte a los 90 años.

Políticos, periodistas y representantes de organizaciones en defensa de los derechos humanos y del mundo de la cultura han analizado en estas dos ediciones especiales del programa el futuro que se abre en la isla tras la muerte del histórico líder de la Revolución cubana.

El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo se ha mostrado convencido de que la muerte de Fidel Castro no va a alterar demasiado las cosas. "No se han aflojado los controles sobre los cubanos, pero sí se ve un incipiente cambio económico" que debe propiciar la transición política, ha dicho.

Sobre la posibilidad de que se cambie la relación tras la llegada a la Casa Blanca de Trump, García-Margallo ha recordado que el magnate ha realizado tres declaraciones diferentes sobre Cuba y que, sobre todo, es un hombre de negocios, por lo que no cree que se vaya a revertir la situación iniciada por Obama.

07.13 min Las mañanas de RNE - García-Margallo: "La muerte de Castro no va a alterar la vida en Cuba porque el traspaso de poder ya estaba hecho"

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, también opina que la muerte de Fidel Castro no va a provocar grandes cambios en la situación geopolítica del país.

"Creo que lo que ha habido es una normalización durante estos años y no espero grandes cambios ni en la región ni en Cuba con el triste acontecimiento de su muerte", ha afirmado en Las mañanas de RNE.

18.59 min Las mañanas de RNE - Rebeca Grynspan: "No espero grandes cambios ni en Cuba ni en la región"

El que fuera embajador de España en Cuba entre los años 2004 y 2008, Carlos Alonso Zaldívar, cree que el rey Felipe VI debe visitar la isla. "Y debe hacerse pronto y debe hacerse a la altura de las relaciones España-Cuba que son únicas", ha afirmado el diplomático, que, por otro lado, opina que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no romperá las relaciones diplomáticas con Cuba, aunque reconoce que pueden tener "momentos altos" y "velocidades bajas".

10.17 min Las mañanas de RNE - Carlos Alonso Zaldívar: "Trump no romperá las relaciones diplomáticas con Cuba"

La necesidad de que la democracia llege a Cuba Representantes de los cuatro principales partidos políticos se han sumado a analizar el futuro de Cuba tras la muerte de Fidel Castro. El portavoz de Exteriores del PP, José Ramón García Hernández, ha recordado a Castro como un dictador: "Para mí es parte de la peor historia del siglo XX, esa historia de los totalitarismos que producen monstruos antidemocráticos y que además tienen una gran repercusión sobre la región". Ignacio Sánchez Amor, del PSOE, ha puesto el énfasis en la necesidad de que la democracia llegue a Cuba: "Para los socialistas democráticos, una sociedad no puede ser solo igualitaria si es a costa de un sacrificio tan enorme de la libertad como la que ha sufrido el pueblo cubano. Lo que hay que intentar ahora es ayudar a ese pueblo que ya consiguió esa cota de igualdad social a conseguir la libertad, porque sin esa combinación no hay verdaderamente una democracia". En ese mismo sentido se ha pronunciado Pablo Bustinduy, de Podemos, quien ha confiado en que logros como la educación o la sanidad se mantengan a la vez que se avanza en la libertad. "Esperamos que en este proceso que se abre ahora se mantengan todas esas bases y, efectivamente, se profundice en una apertura en la esfera civil que pueda garantizarles un futuro de dignidad, un futuro de soberanía y un futuro de libertad a los cubanos". Por último, Fernando Maura, desde Ciudadanos, ha subrayado que Fidel Castro "oprimió" a su pueblo durante 60 años. "Normalmente los dictadores no sobreviven demasiado tiempo a los dictadores que las encarnaron. En este sentido, creo que se tiene que abrir algún tipo de proceso de transición en Cuba. A mí me gustaría que fuera un proceso que terminara en una democracia tal y como la conocemos en los países occidentales", ha añadido. 15.29 min Las mañanas de RNE - El futuro de Cuba según PP, PSOE, Podemos y C's

Fariñas: "Ha muerto un dictador, pero queda otro" El disidente cubano Guillermo Fariñas ha afirmado que ha muerto el "símbolo" y la "figura más iconográfica" de la Revolución cubana, pero ha recordado que esta sigue. "Ha muerto un dictador, pero queda otro, y hay muchos aspirantes a dictador detrás de ese que queda", ha dicho el psicólogo y periodista, que no confía en que se lleve a cabo una transición en el país pero sí vaticina una "lucha intestina". 07.27 min Las mañanas de RNE - Guillermo Fariñas, sobre Fidel Castro: "Ha muerto un dictador, pero queda otro" María Matienzo, periodista del Diario de Cuba, ha afirmado en Las mañanas de RNE que hace 10 años que esperaba la noticia de la muerte de Fidel Castro. No obstante, ha asegurado que en la calle ve miedo a decir de más, a llorar de más, a reír de más, y ha añadido que los cubanos viven en el síndrome de Estocolmo: "Los que festejan la muerte de Fidel no se dan cuenta de que seguimos en dictadura". 05.02 min Las mañanas de RNE - María Matienzo, periodista cubana: "En la calle veo miedo a decir de más, a llorar de más, a reir de más" Juan Goberna, vicepresidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, ha contado que están a la expectativa sobre los posibles cambios tras la muerte de Fidel Castro. "No significa que de repente haya libertad de expresión o libertades ciudadanas", ha subrayado Goberna, que ha recordado que Raúl Castro puede ser más de lo mismo. Además, ha insistido en que en la isla "los derechos humanos son ciencia ficción porque no se respetan". 02.26 min Las mañanas de RNE - Juan Goberna: "En Cuba los derechos humanos son ciencia ficción porque no se respetan"

Lo que sienten Zoé Valdés y González Raga Dos representantes de las letras cubanas, Zoé Valdés y Alejandro González Raga, han contado en la radio pública qué sienten tras la muerte de Fidel Castro. Valdés ha afirmado que cuando recibió la noticia se puso "muy eufórica", pero que luego esa euforia se apaciguó. "Al instante empecé a recordar a mis padres, que murieron en el exilio, y empecé a recordar a muchos amigos, a rememorar a Guillermo Cabrera Infante a Lidia Cabrera, a Celia Cruz, a Reinaldo Arenas, a tantos y tantos escritores, músicos, pintores y amigos que murieron fusilados, que murieron en el exilio, que murieron sencillamente enfermos de tanto dolor". González Raga ha dicho que Fidel Castro "ya había muerto para muchos", por eso opina que en Cuba no ha habido "una especial demostración de dolor", aunque ha subrayado que "a partir de ahora la habrá si el Partido lo dictamina". 20.35 min Las mañanas de RNE - Lo que sienten Zoé Valdés y Alejandro González Raga tras la muerte de Fidel Castro