Vetusta Morla, Mendetz y Dorian demuestran en Sonorama el buen momento del pop español

Lo que ocurrió el viernes por la noche en el Sonorama no pilló de sorpresa a nadie. Vetusta Morla son como el conocido eslogan de una marca de cerveza, "donde va, triunfa". Seguramente el fenómeno más importante surgido del indie nacional en la última década, demostraron ayer sobre el escenario la fórmula de su éxito. La banda desplegó su arsenal de impecables canciones con un sonido muy trabajado y la complicidad de un público encantado de estar allí.



Crónica 'Memento': Vamos a ir hacia atrás en la noche arandina. Justo antes de Vetusta Morla se salieron sobre el escenario Ribera del Duero los barceloneses Mendetz. Con un sonido 'a là' Phoenix o Air (el mezclador de su último disco ha trabajado con estas bandas), llenaron la escena de sonidos ochenteros que parecían sacados de un capítulo de 'Corrupción en Miami'. Las plantas y el flotador de Mickey ayudaron a dar el toque playero sobre el escenario en una actuación que acabó con el 'Freed from desire' de Gala. Ya sabes, "My lover's got no money, he's got strong beliefs" (¿o era Strombolis?).



Amy MacDonald llegó, aburrió y se marchó. La escocesa tiene buenas canciones como 'Youth of today' o 'Poison Prince'en su disco de debut , pero sobre el escenario parecía que estuviera allí obligada. El público tampoco ayudó mucho, porque en cuanto sonaron 'Mr. Rock and Roll' y 'This is the life' ("esta es la que nos sabemos, ¿no?") hubo desbandada hacia el escenario donde iba a actuar Mendetz.



Lagartija Nick por fin actuaron en Sonorama después de tener que cancelar su actuación en 2008 tras el accidente que sufrió su vocalista Antonio Arias. Una pena que se escuchara tan mal su voz este año en clásicos como 'En el nuevo Harlem', 'Inercia' o 'Lo imprevisto'.



Nacho Vegas trajo su particular poética a última hora de la tarde en un concierto que fue subiendo de intensidad hasta terminar con dos de los grandes temas del gijonés: 'Perdimos el control' y 'El hombre que casi conoció a Michi Panero'.



La malagueña Anni B. Sweet no tuvo más remedio que quejarse del terrible calor que hacía a las ocho de la tarde en el recinto. Calor que no impidió que sus fieles disfrutaran con unos temas muy bien interpretados en directo.



Y rompemos el 'Memento' para viajar al final de la noche con Dorian. Los barceloneses, a punto de publicar su tercer álbum, demostraron que se puede hacer pop electrónico en castellano con letras tan intensas como las de sus temazos 'Te echamos de menos' y 'Cualquier otra parte'. Presentaron cuatro temas nuevos de 'La ciudad subterránea': el romántico 'Verte amanecer', 'Estudios de mercado', 'Paraísos artificiales' y 'Tormenta de arena'.



Con Dorian terminaba la noche en el escenario principal. Pero aún quedaba una estrella por brillar: Chimo Bayo en el escenario dance. Memorable dicen los que estuvieron allí.