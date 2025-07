Bnet, bicampeón nacional de Red Bull Batalla en su regreso: "Me habéis devuelto la ilusión"

Este sábado 19 de julio se ha celebrado en Barcelona la Final Nacional de la prestigiosa competición de freestyle, Red Bull Batalla, que además cumple 20 años este 2025. Y una de las razones por las que no había que perdérsela era el regreso de Bnet, todo un icono de nuestro tiempo e ídolo para las nuevas generaciones.

Sin ir más lejos, se ha coronado bicampeón en su gran vuelta a los escenarios contra Dani VK, la nueva promesa del freestyle de 17 años, y te traemos las entrevistas en Playz al campeón y subcampeón de la Final Nacional, para que no pierdas detalle.

"Noto el freestyle de esta Nacional como cuando yo bajaba al parque"

Campeón internacional de Red Bull Batalla y campeón nacional de la liga de FMS España, el rapero madrileño es todo un ídolo de masas por su influencia en la cultura juvenil y del freestyle. Sus años de auge competitiva cambiaron totalmente el juego y tras hacer historia en la cultura juvenil, Bnet decidió retirarse justo antes de la celebración de la FMS Internacional de 2021, alegando que "dejaba el freestyle por el propio freestyle", refiriéndose a que era una disciplina que ya no le llenaba, ni si quiera personalmente.

Así lo contó en la entrevista de Playz tras su retirada, pero a finales del año 2024, y en plena Red Bull Internacional con un estadio a rebosar como el Movistar Arena, Bnet apareció por sorpresa para anunciar con un freestyle que volvía a las batallas.

Pero hoy el rapero madrileño ha disputado una gran final contra Dani VK, nuevo rostro de la escena del freestyle, que ha dado un papel más que a la altura. En esa búsqueda de la ilusión, Bnet ha reconocido nada más ganar la competición, con un semblante de emotividad, que la ha vuelto a encontrar estos días:

"Tengo más emociones este año porque soy más mayor y me hace ilusión ver a los chavales en las mismas en las que estaba yo hace tantos años", dice Bnet, quien asegura venir más maduro y con otra visión. "Me han devuelto la ilusión por esto", dice. Sobre el papel de Dani, tampoco ha tardado en alagar a ese joven de 17 años que, además, le recuerda a él en sus inicios.

"Noto el freestyle que he visto en esta Nacional como cuando yo bajaba al parque", dice Bnet. "A Dani se lo he dicho cuando le he visto, que no es consciente, que yo empecé a rapear con 17 años como él, y él ya es subcampeón de España", añade. "Con esas ganas e ilusión, hará lo que quiera ese chaval", concluye.