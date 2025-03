Bnet vs la IA, la batalla que corona al rapero como campeón frente al algoritmo: "Que se preparen los humanos"

Bnet vuelve a las batallas después de casi 4 años alejado de los grandes escenarios, y no de cualquier manera: para competir contra él mismo pero en versión Inteligencia Artificial. Campeón internacional de Red Bull Batalla y campeón nacional de la liga de FMS España, el rapero madrileño es todo un ídolo de masas por su influencia en la cultura juvenil y del freestyle.

Y, tras anunciar que volvía a los grandes escenarios, Bnet ha derrotado al algoritmo en una divertida batalla donde se ha visto las caras con un tótem que no se lo ha puesto fácil. La IA, imitando el timbre de voz de Bnet e intentando asemejar su flow y estructuras líricas a la del rapero, ha contestado a las rimas de Bnet una tras otra. La batalla se fue a réplica y finalmente Bnet se coronó campeón: "Que se preparen los humanos", rapeó durante la batalla, pues el hype ya está servido.

Sobre su vuelta a FMS y Red Bull Batalla: "Donde me pidan voy, así que sí"

Sus años de auge competitiva cambiaron totalmente el jy tras hacer historia en la cultura juvenil, Bnet decidió retirarse justo antes de la celebración de la FMS Internacional de 2021, alegando que "dejaba el freestyle por el propio freestyle", refiriéndose a que era una disciplina que ya no le llenaba, ni si quiera personalmente. Así lo contó en la entrevista de Playz con Miriam Martín tras su retirada, pero a finales del año 2024, y en plena Red Bull Internacional con un estadio a rebosar como el Movistar Arena (ahora Wizink Center), Bnet apareció por sorpresa para anunciar con un freestyle que vuelve a las batallas.

Pero ahora será el turno de la otra inteligencia, la humana, pues él mismo ha confirmado en la entrevista que le veremos en las competiciones más importantes del circuito. A la pregunta de si estará en FMS y Red Bull Batalla ha dicho lo siguiente: "Donde me pidan voy, así que sí". Y es que en la batalla ha hecho una referencia a ir de extraplayer a FMS: "Tiene pinta que voy a estar dando por saco por todos lados. Me molaría, lo que sí te puedo decir es que me van a ver de forma regular en el circuito, en los escenarios que me quieren ver", ha confirmado.