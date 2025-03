Ysy A: "Las nuevas generaciones tenemos un gran poder de transformación"

Como si de un terremoto se tratase, Ysy A aterriza en Playz para que descubramos de dónde viene la fuerza que le define. Desde los seísmos (o "ysysmos" para sus fanáticos) que provoca en sus conciertos, hasta el buen rollo que transmiten sus canciones, pasando por su papel como padre joven; hablamos con Alejo, que así se llama en la vida real, para indagar en todos esos factores que conforman el Ysy A que es hoy en día.

Con los orígenes en las batallas de rap, Ysy encarna la autenticidad en el trap argentino; la lucha desde chiquitito por alcanzar un sueño e imponerse a la frustración y la ansiedad; el amor por la música y el respeto por el niño que fue y que ahora observa cómo el YSY A mayor quema etapas y cumple muchos de los objetivos que se había propuesto. "Hay que seguir alimentando al niño interior", nos cuenta. Un niño interior que se ha convertido hoy en día en un icono de nuestro tiempo y que sirve de inspiración para millones de jóvenes en todo el mundo.

El día a día de Ysy A es la materia prima de sus letras . No se corta al hablar de sus sueños y proyectos. Se define como fotógrafo , como arquitecto y hasta como superhéroe . Y lo demuestra con una naturalidad que impresiona… y reconforta. "Gracias a Dios, nunca conté ficción en mis letras. Soy más fotógrafo que escritor: le saco foto a los momentos y eso va directamente al micrófono". Para él, la inspiración no solo surge de la imaginación, sino de observar el mundo , de mirar con atención.

"A mi hijo trato de enseñarle cómo ser un superhéroe"

Le preguntamos a Ysy A sobre una de sus frases más premonitorias: "¿Quién iba a pensar que un niño de 13 años iba a cambiar tanto la historia?" Nos dice que, en un principio, la frase hablaba de un joven Alejo fundando El Quinto Escalón, las batallas de rap en el Parque Rivadavia de Buenos Aires, escenario histórico de donde salieron algunos de los principales exponentes de la música de hoy en día, como Duki, Paulo Londra, La Joaqui, o el propio Ysy A. Pero, pese a haber conseguido muchas cosas desde entonces, sigue mirando hacia adelante: "A ver cuánto más. Cuando cumpla 40, esa frase será todavía más pesada".

YSY A nos desvela su sueño de ser arquitecto. Un sueño que no le ha quedado tan lejano. "De pequeño soñaba muchas cosas. Le prometí a mi madre que le iba a construir una casa". El artista nos cuenta que, al final, consiguió cumplir su palabra, aunque lo hizo a través de la música: "Hay una cosa parecida en crear edificios y crear discos. Tan lejos no terminé". A pesar de los desvíos, la pasión por construir algo verdadero ha sido el motor de su carrera.

Pero Ysy A es mucho más que la música que hace. Nos cuenta que con su hijo se siente un superhéroe: "Veo cómo me mira y sé que está sintiendo un montón de cosas, como si tuviera un superhéroe al lado". El artista intenta transmitir a su hijo el valor que considera más importante en la vida: "Le digo que hay que ser buena persona. La plata, la fama… si no eres buena persona, no te sirven de nada", reflexiona el artista. "No me gustaría que fuera famoso, rico o exitoso si no es buena persona", concluye.