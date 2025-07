Del beef de Midas Alonso y Arkano a los factos de Ben Yart: los mejores momentos de Germen en 2024

Germen es ese videopodcast que sabes que empieza con una llamada pero no sabes cómo va a terminar. Por él, han pasado algunos de los principales iconos de nuestra generación, junto a Miriam Martín y Hamza Zaidi. Desde referentes del rap y hiphop, trap o reguetón, hasta los youtubers e influencers más conocidos, deportistas y actores, entre muchos otros.

Los creadores de contenido Guanyar, Misho Amoli y Melerus, el futbolista del Rayo Vallecano, Sergio Camello, la maquilladora, La Hija del Jeque, los artistas internacionales, Trueno, Lit Killah, Greeicy o Jhayco, los raperos, Foyone, La Joaqui o Ptazeta y nombres como RVFV o Mushkaa son algunas de las personalidades que han pisado el plató de Germen para dejar grandes momentos. Entre ellos, el beef de Midas Alonso y Arkano, los factos de Ben Yart o María José Llergo cantando a capela. Te traemos la lista de los highlights del videopodcast, que ya está disponible con sus dos temporadas al completo, en RTVE Play.

Con los tiempos que corren, es necesario traer a una invitada de la talla de Ptazeta : natural, sin pelos en la lengua y sin miedo a decir verdades como puños (y no solo rapeando). La artista canaria dejó un programón para la historia, con partes muy emotivas pero también muy cachondas, como la llamada en directo a Ceciarmy. Risas aseguradas que no puedes perderte en un programa donde no falta la sinceridad, pero tampoco el vacile, y además a partes iguales.

Uno de los temas de conversación que tuvo agitada a la escena del rap en redes sociales fue el beef entre Midas Alonso y Arkano . El rapero madrileño no perdió oportunidad de hablar acerca de su opinión sobre las batallas de freestyle y los mensajes que le dedicó a Arkano en Twitter, a quien tachó de "no ser un rapero de verdad" cuando este confesó que le encantaría participar en Liga Bazooka, la famosa competición de Argentina de batallas escritas.

Pure Negga es todo un mítico de la escena del reggae español y a Germen vino para demostrar que "la música puede ser un arma de destrucción". Con la humildad por bandera, uno de los mejores momentos que nos regaló en el programa fue su reacción al recibir un saludo de Manoperro , que tal y como dice Miriam, llegaba "desde los más profundos suburbios del underground ". Un momentazo que no tiene desperdicio y que no te puedes perder.

Misho Amoli comiéndose un kebab a ciegas

El estreno de Germen en Playz fue histórico: recién llegado del 21 días para conocer a Mr. Beast, Misho Amoli inauguró el videopodcast por todo lo alto. Nos contó todo lo que no vimos en la serie viral de YouTube, junto a Nil Ojeda y Guanyar, conocimos todo sobre él y sus pasiones, como la música y la moda y, cómo no, le retamos a comer kebab a ciegas. Porque "el rey del kebab" tiene que demostrar que se merece ese título y no podía ser en otro sitio que no fuese el plató de Germen.