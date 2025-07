Juancho Marqués: "Cuando eres joven tienes muy interiorizado lo de trascender, pero no somos para tanto"

Si hubiera que elegir a un artista polifacético en la música y alguien que haya calado durante generaciones, sin duda es Juancho Marqués. Nos invita a su estudio en el centro de Madrid para pasar el día con él, con su banda y con su amigo Dollar Selmouni, y para hablarnos de su nuevo proyecto, Canciones sin videoclip Vol. 1, toda una consolidación de aprendizajes y experiencias que le han llevado a ser el Juancho de hoy. No te pierdas la entrevista, en Iconos Playz.

"La música cada vez cuenta menos cosas y creo que el rap te da más espacio para expresarte" El artista vuelve a sus orígenes en Canciones sin videoclip, un disco que marca el inicio de una nueva etapa más personal y reflexiva en su carrera. El título es una declaración de intenciones que se aleja de la tendencia actual de la industria musical, tan frenética y agobiante muchas veces. "No estaba siendo protagonista, me estaba adaptando más a lo musical. Con este disco ha sido lo contrario”, cuenta Juancho Marqués. El cantante nos ha recibido en su estudio de grabación. Nos ha mostrado cómo es el día a día con su equipo, con los que mantiene una relación muy cercana, más de amistad que de trabajo. El hambre aprieta, así que hemos parado un rato para comer y charlar con él sobre la vida y la industria musical. "La música cada vez cuenta menos cosas y creo que el rap te da más espacio para contarlas". Esa ha sido una de sus principales motivaciones para seguir explorando el género que le vio crecer. El de Aranjuez nos explica que la idea central de Canciones sin videoclip Vol. 1 es desprenderse de lo material, "no porque te dé igual lo que has hecho, sino porque lo material no tiene valor, lo que tiene valor es lo que estás viviendo ahora, lo que estás haciendo". Juancho predica con esa filosofía y nos recuerda cuando regaló sus cuatro Discos de Oro en un festival: "Ese de ahí, el que me acaban de dar, lo regalaré en un sorteo a los fans. Al que le toque, le tocará". Porque para él, sus seguidores y la gente que le ha acompañado todos estos años ha sido primordial, y por eso "Campo de flores" es un regalo para ellos. ““

"En esta etapa de la vida tengo menos miedo" El diseño visual del álbum también se basa en este concepto. La inspiración, explica, surgió tras la muerte de su madre, un acontecimiento que marcó profundamente su visión de la vida y el arte. "Quemé los discos que tenía, los recuerdos, las portadas. De las cenizas saqué la idea para el diseño". El disco de Canciones sin videoclip Vol. 1 tiene un diseño termocromático, "todo negro, pero si lo quemas, se descubre el verdadero disco", una metáfora de cómo la pérdida reveló algo más profundo en él. "Al escuchar este disco, ha sido como crecer contigo. ¿Alguna vez te ha dado miedo crecer?", le pregunta Miriam en la charla. "Supongo que sí", contesta Juancho, "pero en esta etapa de la vida tengo menos miedo", se sincera. Ya no quiere centrarse en cosas que no le motivan solo por formar parte de una industria que, según nos dice, cada vez es más difícil de entender. "Yo sigo haciendo música porque curro con mis amigos. Si no, no tendría sentido".