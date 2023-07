La Jornada 4 de la liga de freestyle nacional más importante de nuestro país, la FMS España 2023, llega a Avilés (Asturias), el sábado 15 de julio. Y, como de costumbre, estaremos allí para contarte todo lo que pase y para que puedas vivir la experiencia al completo sin pederte nada. A continuación te dejamos todo lo que puedes ver de la FMS en Playz este fin de semana: entrevistas exclusivas, el Post de FMS, backstage, challenges de Tiktok... ¡y mucho más!

En la jornada anterior, fueron Chuty, Sweet Pain y Mecha quienes se sentaron en el Post de FMS , pero son muchos los invitados que pasan por el debate . Tanto, que hasta Bnet en la Jornada 1 o incluso los streamers Guanyar y Peereira7 en la Jornada 2 no quisieron perder la oportunidad de participar. ¿Quiénes serán los invitados el próximo fin de semana?

Ya son tres temporadas en las que Playz se mantiene como medio oficial de la liga y unos de nuestros contenidos estrella son los análisis post jornada . Después de cada evento, Miriam Martín entrevista al MVP de la jornada y batalla más épica, con algunos invitados , para analizar y comentar todo lo sucedido. En Asturias, no podía ser de otra manera.

Cobertura en directo de la Jornada 4 en Avilés

Como venimos haciendo desde hace ya tres temporadas, nuestro equipo de Playz te ofrecerá una cobertura in situ desde Asturias a través de todos nuestros canales y redes sociales. Seguimos viajando durante toda la temporada recorriendo España para contarte qué se cuece en FMS en cada ciudad y que veas todo lo que hay tras las cámaras. Por ello, no dejes de quitarle el ojo a nuestras redes sociales, también Instagram Stories y Twitter, para no perderte nada.