Murcia ha sido testigo directo de la jornada 3 de la liga de FMS España 2023 y nos dejó grandes momentos, entre ellos, el batallón de Chuty contra Sweet Pain por segunda vez en la historia de FMS. Por eso, en el post FMS de Playz, con Miriam Martín, no queríamos perder la oportunidad de entrevistar a estos dos protagonistas, y además con un invitado de lujo que, al igual que Chuty, lidera su respectivo grupo: Mecha. ¡No te pierdas la entrevista!

Pero aparte del análisis, como de costumbre, no podían faltar las risas en esta entrevista y el primer highlight llega cuando, analizando la batalla de Chuty contra Sweet Pain, el propio Chuty le revela a Sweet su estrategia trampa para hacer que este se equivoque en el patrón: "Hice como cuando estás en el paso de cebra y dejas al coche pasar. Pues lo mismo, pensé: igual si me callo se piensa que le toca y rapea ", dice Chuty entre risas y confesiones. Y la reacción de Sweet Pain tampoco tuvo desperdicio: "Madre mía, es que va 5 segundos antes ", dice con las manos en la cabeza.

Mecha: "Me gustaría que mi vuelta a Argentina fuera a lo grande"

Mecha también aportó varios highlights a la entrevista, entre ellos, su confesión de haber "sufrido mucho con Gazir al lado" viendo el Chuty vs Sweet Pain: "Yo soy una persona que, cuando festeja, golpea mucho al que tiene al lado, entonces al tener a Gazir cerca lo pasé mal porque si le toco de más, lo mato", decía entre risas mientras Chuty y Sweet Pain no daban crédito. "Le quería romper a piñas y no podía".

Pero uno de los mayores highlights llega cuando, la entrevistadora, Miriam Martín, les pregunta a los freestylers sobre la Gobal Match, la jornada 5 de cruces internacionales del 6 de agosto en Valencia, en la que un grupo viajará a otro país y ese grupo vendrá a España.

Chuty no quiso mojarse sobre su posición, aunque sí sobre la de Mecha: "Una vuelta de Mecha a Argentina estaría bien y a nosotros que nos dejen por aquí". A lo que Mecha contesta:: "Obviamente me gustaría competir en Argentina pero quiero que mi vuelta sea a lo grande, no solo para una batalla y ya. Entonces también me gustaría Chile o Perú", confiesa. En cambio, Sweet Pain lo tuvo claro: "A mí me gustaría competir en Argentina por el cariño que le tengo a la liga".