Gran Canaria ha sido testigo directo de la jornada 2 de la liga de FMS España 2023 y nos dejó grandes momentos, entre ellos, la sorpresa de Mounts al llevarse la victoria a casa contra Sweet Pain. Por eso, en el post FMS de Playz, con Miriam Martín, no queríamos perder la oportunidad de entrevistar a estos dos protagonistas, y además con dos invitados de lujo: Peereita7 y Guanyar.

Los creadores de contenido viajaron de locura a la jornada de manera improvisada y además la historia que hay detrás no tiene desperdicio. Así lo cuenta Guanyar en la entrevista: "Un suscriptor del canal de Twitch de Peereira7 nos regaló 100 subs si cogíamos un vuelo a Gran Canaria de manera improvisada. Luego vimos que había FMS y ya nos cuadró todo, y así lo hicimos".

“Pues nada, acabo de coger el vuelo que despega a las 7.30 de la mañana. Todo para hacer un directo en Gran Canaria con un tio que no conozco y que me ha dado 175 subs de mi chat Twitch.



Si me muero, decidle a mi madre que la quiero muchisimo. pic.twitter.com/jYGXS2epaV“