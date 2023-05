Gran Canaria ha sido testigo directo de la jornada 2 de la liga de FMS España 2023 y nos ha dejado grandes momentos, como la victoria de Chuty que se ha convertido en el MVP de la noche en un batallón contra Le33 o la sorpresa de Mounts al llevarse la victoria a casa contra Sweet Pain. Si quieres saber cómo ha sido la segunda jornada desde tierras canarias de la nueva temporada de la Freestyle Master Series, sigue leyendo y no te pierdas ningún contenido en RTVE Play.

Tabla de clasificación tras la Jornada 2

Tras una intensa jornada desde Gran Canaria con varias sorpresas, como la inesperada derrota de Sweet Pain o la victoria de Skone frente a Blon, así se ha quedado la tabla. Dentro del grupo A, Mecha se coloca en primera posición con 6 puntos, por delante de Zasko (5 puntos) y Gazir (4 puntos). Y en el grupo B, Chuty ocupa el primer lugar con 6 puntos, seguido por Skone (4 puntos) y Blon (3 puntos). Por la cola de ambos grupos están los recién ascendidos, Jesús LC y Le33, ambos con cero puntos.

“La liga de las estrellas se pone más que interesante ����#FMSEspaña pic.twitter.com/4XSm7NZrzd“ — URBAN ROOSTERS (@urbanroosters) May 21, 2023

De nuevo, el campeón internacional ha vuelto a demostrar porque actualmente es el mejor freestyler de habla hispana. Y es que parece no tener rival. A pesar de que Le33 no se quedó atrás e intentó ponerse a su altura no ha conseguido superar al actual Rey.