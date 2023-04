El pasado sábado 22 de abril se celebró en Granada la primera jornada de FMS España en Granada, en la que vivimos momentos únicos, fugaces e irrepetibles y que ahora puedes revivir gracias a la recopilación de los mejores highlights de esta jornada en Granada. ¡Te traemos en Playz la recopilación de los mejores momentos! Y se lo damos en 3,2,1…

@@MEDIA[id parte 2]

Rimas que quedarán para la historia y que en Playz no queríamos que te perdieses detalle, como el aclamado punch de Chuty : “Ahora hay más nivel, pero hay menos talento”, o el minutazo de Zasko en la ronda A Sangre donde dejó varias rimas ingeniosas contra Gazir con las que el público enloquecía: "¿Ves como no hay segundas oportunidades para una primera impresión?"

Una jornada que nos ha dejado grandes batallones como el de Gazir contra Zasko o Skone vs Sweet Pain, donde se atrevieron incluso a rapear a ritmo de reguetón. También se vivieron momentos especiales como el debut del argentino Mecha o el estreno de LE33 sobre el escenario de FMS con pie de micro. Por no hablar de un jovencísimo Mounts que tuvo que defender su talento mientras se enfrentaba al “Dios” del freestyle, el campeón internacional actual, Chuty.

Revive la Jornada 1 en Granada, en Playz

Disfruta de nuevo de la primera cita de FMS España 2023 en Granada en RTVE Play, los seis enfrentamientos y la jornada completa ya están disponibles para que puedas volver a verlos todas las veces que quieras. Una jornada con increíbles batallas entre Mecha vs Mnak, Chuty vs Mounts, Gazir vs Zasko Master, Skone vs Sweet Pains, Tirpa vs Jesús LC y Blon vs Le33. ¡No te la pierdas!