Mira ya las entrevistas en el backstage de la Jornada 1 de Granada

FMS España 2023 arranca con su primera jornada en Granada y en Playz no queríamos que te perdieses detalle de las impresiones de sus protagonistas, Disfruta de las entrevistas exclusivas de Mecha vs Mnak, Zasko vs Gazir, Chuty vs Mounts, Skone vs Sweet Pain, Tirpa vs Jesús LC y LE33 vs Blon en el backstage, con Adriana Jiménez. Are you ready?

La primera cita de FMS dejó momentazos para la historia, como la victoria de Zasko ante Gazir o el debut de Mecha en FMS España 2023. También los ascendidos, Mounts, Le33 y Jesús LC, aunque perdieron sus tres batallas, dieron un papel digno de merecer su hueco en la liga nacional de freestyle más importante de nuestro país.

16.17 min FMS España 2023 - Batalla de Mnak vs Mecha de la Jornada 1

Mnak: "A Mecha los formatos cortos le benefician mucho" Mecha declara lo siguiente sobre su primera batalla en FMS contra Mnak: "Sinceramente no me quería cruzar con Mnak pero luego fue un batallón y se me ha pasado volando por el nuevo formato". Mnak, por el contrario ha dicho que "no ha lidiado con el nuevo formato", y que cuando se ha dado cuenta la batalla había terminado. "Mecha es un tío muy competitivo y muy constante, creo que estos formatos cortos le benefician mogollón y yo soy más de brillar en algunos momentos de la batalla", ha dicho el Vikingo del Verso.