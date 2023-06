Murcia ha sido testigo directo de la jornada 3 de la liga de FMS España 2023 y nos dejó grandes momentos. Por eso, en el backstage de Playz recogimos las primeras reacciones de los protagonistas tras disputar sus batallas: Zasko vs Mnak, Skone vs Le33, Gazir vs Jesús LC, Chuty vs Sweet Pain, Blon vs Mounts y Mecha vs Tirpa. ¡Mira ya las reacciones, con Adriana Jiménez y Javier Hervás!

Murcia fue un auténtico jornadón, con grandes batallones como el de Sweet Pain y Chuty o el Mnak vs Zasko. El encuentro avanzaba sin una réplica a la que poder agarrarse; Mnak, Skone, Gazir, Chuty, Blon y Mecha salieron campeones de sus enfrentamientos contra Zasko, Le33, Jesús LC, Sweet Pain, Mounts y Tirpa. La consecuencia directa fue convertir a Chuty en MVP y a Mecha en líder en solitario de su grupo.

Chuty: "Sweet Pain es de los más queridos de la liga junto a Zasko" Con un 5-0 indiscutible, Chuty se erigió como el mejor de la jornada de FMS. Murcia fue testigo de cómo el actual campeón internacional de la liga luchaba por ser superior frente a un Sweet Pain que no le puso la tarea fácil. La batalla, que puso en pie a los asistentes al show, se convierte en la segunda de la historia donde se enfrentan ambos freestylers. Un espectáculo digno de disfrutar una y otra vez. Estas fueron las palabras de Chuty a Sweet Pain en el backstage: "Creo que ha estado mucho más activo que en Barcelona y yo me alegro de verle así, es un placer. Sé que tiene un talento que mucha gente lo infravalora", dice él. "Junto con Zasko, yo sé que son los más queridos de la liga", termina, a lo que Sweet Pain se presta a darle hasta un abrazo. @playz ♬ sonido original - Playz

De risas en el backstage Otro batallón fue el de Zasko vs Mnak. Zasko lleva una de sus mejores rachas en la historia de la FMS España y se enfrenta a Mnak en esta jornada 3 de Murcia para seguir sumando puntos y asegurándose un puesto definitivo en la parte alta de la tabla. Seguidamente, las tablas en el escenario de Skone y la frescura de Le33 faltaron en este enfrentamiento de leyenda contra nueva generación. Pero los guiños y las risas no faltaron tampoco en el backstage, porque hubo tiempo hasta para enviarle un saludo a otra leyenda: Juan y Medio. Y, como no, de la mano de otro icono: Skone. Por no hablar de Mnak y Zasko, que les enviaron hasta un saludo a sus madres. @playz ♬ sonido original - Playz El "arcángel del freestyle", Gazir, se enfrentaba a un Jesús LC recién ascendido y que todavía no ha sumado ninguna victoria, por lo que tuvo que verse las caras con el actual campeón de FMS España. También, la creatividad de Blon y el debut de Mounts dejaron un auténtico batallón en los últimos minutos de la jornada en Murcia. Un show que los asistentes al evento no dudaron el alabar. Por último, el Tirpa vs Mecha es el batallón de subcampeones internacionales de FMS que cerró el evento y que, a pesar de la victoria de Mecha, en el backstage pidió hasta disculpas a su contricante Tirpa por "no haber estado al nivel que le gustaría". No te pierdas la siguiente cita, el 15 de julio, en la celebración de la jornada 4 de la Freestyle Master Series España, en Avilés (Asturias), en exclusiva para España.