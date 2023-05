FMS España 2023 llega con su segunda jornada en Gran Canaria y en Playz no queríamos que te perdieses detalle de las impresiones de sus protagonistas. Una jornada con increíbles batallas entre Mecha vs. Jesús LC, Sweet Pain vs. Mounts, Mnak vs. Gazir, Blon vs. Skone, Tirpa vs. Zasko y Chuty vs. Le33 en el backstage, con Adriana Jiménez y Javier Hervás. Are you ready?

Chuty, el MVP contra Le33 Le33 y su flow es una de las nuevas sensaciones de la liga. Chuty dio una auténtica exhibición de freestyle, llevándose además el MVP de la noche, pero Le33 no se quedó atrás, dejando momentazos con su pie de micro. Aún así, el de Galicia lamentaba "no haber estado a la altura, no me he visto en mi mejor momento (...), este hombre es una leyenda, un genio. Me siento muy agradecido por haber batallado contigo". Chuty alabó la actuación del ascendido y aseguró que dará mucho de qué hablar en las próximas jornadas. 100% compañerismo por parte de ambos.