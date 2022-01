Este jueves se celebra la segunda semifinal del Benidom Fest. Tras la clasificación de Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava, hoy llega el turno de analizar a los candidatos de esta noche en nuestra guía Playz para que te orientará a la hora de hacer tus pronósticos y defenderte como es debido ante los extraños de Twitter.

[Leer aquí quiniela de la primera semifinal del Benidorm Fest]

¿A quién va dirigido este tema? A los fans de The Weeknd (la base rítmica de "Eco" es prima lejana de la de "Blinding Lights"). A los excursionistas líricos que deseen estirar aún más las posibilidades retóricas de motivos como "el reflejo" o "el eco". Y a los amigos de las narrativas de superación personal que vean en Xeinn un ejemplo a seguir : verdaderamente es un chaval hecho a sí mismo que a su tiernísima edad se ha hecho un lugar en la música tirando de Youtube, donde acumula más de 200.000 suscriptores.

¿De quién estamos hablando? Un madrileño de 23 años que ha comprendido que su verdadero nombre, Alejandro Agudín Arribas, no es exactamente una triple A de la comercialidad y ha decidido hacerse llamar Xeinn.

¿A quién va dirigido este tema? A los olvidones y a las olvidonas a los que hay que recordarles cosas, porque no es justo que unos olviden tanto y otros tan poco, con la memoria tan llena aún de dolorosas estampas.

¿A quién va dirigido este tema? A los mártires de vocación y, sobre todo, a los que fruncen el ceño cuando sus vecinos no se revelan como mártires de vocación. A ésos, sobre todo.

¿A quién va dirigido este tema? A los que guardan en la guantera del coche cedés de Manu Carrasco y Manu Tenorio. Esa gente ha de hacer sitio en su corazón para un cantante que, sin que sirva de precedente, no se llama Manu, sino Gonzalo.

¿De quién estamos hablando? La otra gran balada del BeniFest. Gonzalo Hermida nos trae una balada-balada, un baladón, una de ésas de cantar con una mano expresiva dibujando cosas románticas en el aire y la otra agarrada al pecho. Por desgracia, su positivo en Covid-19 va a impedirle pisar el escenario esta noche, aunque sigue en concurso : público y jurados deberán valorar si debe pasar o no a la final con el videoclip que se emitirá en sustitución de su actuación.

"Ay mamá" - Rigoberta Bandini

03.00 min Benidorm Fest: Rigoberta Bandini interpreta "Ay Mama"

¿De quién estamos hablando? De una de las favoritas de BeniFest, lo que la convierte, también, en la gran rival a batir. Desconocemos si triunfará en la final, pero de momento ha jugado con habilidad sus armas para colonizar la conversación previa, en parte gracias a su promesa de homenajear a Sabrina Salerno si se hace con el billete a Turín.

¿A quién va dirigido este tema? A los que son capaces de perder la cabeza si propones variar en un ingrediente la receta que les ha confiado su madre, a los papás que van a ver Wonder Woman con su hija y cuelgan una foto en Instagram con el hashtag #miheroina, a los lectores de John Fante y a los barceloneses que prefieren el ferro al metro. Y a tu mamá.

¿Por qué podría triunfar en Europa? No hay nada más on brand con la temperatura social, política y eurovisiva que vender una canción sobre el empoderamiento por vía de, en fin, las mamás. Palabra que, no lo olvidemos, se pronuncia de manera idéntica en varias de las lenguas europeas y coloniza el estribillo de manera abrasiva. Un truco que ya ha funcionado en el pasado y puede volver a funcionar.

¿Por qué podría naufragar en Europa? La canción ha sido elegida por La Fábrica de la Tele como banda sonora para la nueva docuserie de Rocío Carrasco, así que no podemos descartar que los divorciados agresivos que se reúnen en los juzgados con pancartas de "stop feminazis" se organicen, tiren de contactos en la Italia de Salvini y la Francia de Zemmour y orquesten una campaña de desprestigio.