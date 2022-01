Guía Playz para hacer tu quiniela del Benidorm Fest

El pasado diciembre, España recibió 10.000 millones del primer tramo de fondos comunitarios para financiar el Plan de Recuperación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, impuso a cambio un único requisito a nuestro país: si queremos conservar el dinero, no podemos hacer el ridículo en Eurovisión.

Bien. Es posible que hayamos exagerado un poco en el arranque del artículo, pero lo cierto es que este año nos hemos tomado en serio La Cosa Eurovisiva. Borrachos de épica, RTVE ha hecho el rebranding de todos los rebrandings y ha resucitado, tras quince años en barbecho, el mítico Festival de Benidorm (ahora llamado Benidorm Fest) a modo de preselección para elegir al representante español de Eurovisión en 2022. Y en esas estamos ahora: el 26, el 27 y el 29 de enero –es decir, este miércoles, este jueves y este viernes– se celebrarán tres galas en el Palau l'Illa de la ciudad costera en las que 13 temazos, 13 temarrales –eran 14 hasta el abandono de Luna Ki–, competirán por convertirse en The Chosen One ante nuestros frienemies europeos.

A continuación, elaboro la Guía Definitiva del Benidorm Fest para que puedas conocer todas las canciones contrincantes y seguir la tradición eurovisiva de escoger una favorita y defenderla con furor irracional delante de los extraños de Twitter mientras el concurso sigue su marcha.

"Postureo" – Azúcar Moreno

03.01 min Benidorm Fest: Azúcar Moreno interpreta "Postureo"

¿De quién estamos hablando? Las hermanas Salazar ya representaron a nuestro país en 1990 con una actuación que vino precedida de un controvertido fallo técnico. Ahora, 31 años después, su regreso al festival puede y debe leerse en una sola clave: venganza. Ahora nadie se reirá de las Salazar ni se atreverá ponernos mal el playback. España ya no será nunca más caricaturizada como un criadero de pacatos Alfredos Landa a los que tangar sin consecuencias con un playback mal tirado; no, no, las hermanas han aprendido la lección de las burlas pasadas y vienen dispuestas a hacer que los franceses y los alemanes se traguen sus "jojós" como cruasanes y salchichas (respectivamente). Y lo harán con una actualización salvaje de su estilo que podríamos definir como flamenco balcánico. Atención, por ejemplo, a esas flautas surnai que hibridan el gitaneo patrio con el gitaneo Kusturica en "Postureo": oro sólido, amigos.

¿A quién va dirigido este tema? Nostálgicos de los 90, amantes de los reboots. Si Matrix ha vuelto, ellas también pueden.

¿Por qué podría triunfar en Europa? Por su inteligente reapropiación del término "postureo". En los locos años diez, la fiebre de las redes sociales puso de moda esta palabra para satirizar el ridículo de la jactancia digital y la obsesión presuntuosa por aparentar vidas perfectas en una nube de likes. Las Azúcar Moreno se han dado cuenta de que los tiempos cambian, la post-ironía ha muerto y lo que toca ahora, en los años 20, es reapropiarse del término para abrazar esa semántica antaño repudiada. El postureo no sólo no es algo malo en su universo, sino que es algo deseable, algo HOT,"tú me camelas al bailar con tu postureo, yo me enamoro más y más de tu postureo", hazte a un lado, repugnante hípster sarcástico, y ven a mí, sevillano mazas que pone morritos en Instagram.

¿Por qué podría naufragar en Europa? El eurofan es un público más exigente que el espectador medio de multisalas. Puede que a los compradores compulsivos de funkos les haga gracia ver a tres generaciones de spídermans en la pantalla, pero si Eurovisión sigue siendo un evento internacional de masas es porque sus fieles demandan talento nuevo sobre el escenario. Invocar el contrastado carisma salazareño –en el 90 quedaron quintas: ojo ahí– para recuperar nuestro prestigio puede ser percibido, bajo esta lupa, como un atajo penalizable.