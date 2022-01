Sí, has leído bien. El viernes 28 haremos, por primera vez, un programa especial en directo desde Benidorm con un montón de rostros conocidos, no te lo puedes perder. La expectación es máxima, de hecho ya se han agotado las entradas gratuitas para asistir al directo.

Ya hemos contactado con los ganadores de las entradas. Os rogamos acudir con mascarilla y, en caso de no poder asistir, comunicárnoslo para poder llamar a otras personas en vuestro lugar. Y los que os habéis quedado sin entrada, podéis seguir el programa en directo hoy a partir de las 20 horas en el canal de YouTube de Playz, Twitch y en RTVE Play. Habrá más eventos, tranquis.

El Gen Playz que quieres

Hoy a partir de las 20h, Inés Hernand y Darío Eme Hache presentarán un programa especial desde el Nueva York español que sabemos que no dejará a nadie indiferente. Por eso, queremos que seas cómplice de un día tan importante para nosotros. A partir de las 19:30h te esperamos en la puerta del auditorio de cristal del Gran Hotel Bali, en el acceso de la calle del Actor Luis Prendes.

Como no podía ser de otra forma, hemos reunido a gente muy, pero que muy especial. La ocasión no merece menos. Por supuesto, vendrán los invitados que quieres, los que tú quieres, incluidas María Eizaguirre y Eva Mora. También contaremos con otros perfiles que todavía no podemos desvelar, pero que estamos seguros de que os sonorán. Y mucho.