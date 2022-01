¿Hay algo mejor que arrancar el año con nueva música? Es posible que no, y más si tenemos en cuenta que nombres como Rosalía, Rauw Alejandro o The Weeknd son firmes candidatos a sorprendernos en los próximos días. De hecho, ha sido este último quien ha desvelado que su nuevo álbum verá la luz el 7 de enero. El intérprete de "Blinding Lights" no ha perdido la oportunidad de empezar 2022 por todo lo alto y sí, ya es oficial: la cuenta atrás para disfrutar de Dawn FM está llegando a su esperado fin.

Como se puede apreciar en el clip publicado en su perfil de Instagram, el sonido tan característico de The Weeknd seguirá siendo una de las señas de identidad de su próximo disco. De hecho, el título Dawn FM ya invita a pensar que el proyecto representará una transmisión de radio a través de un tracklist del que aún se desconoce su contenido. Lo que sí se sabe es que rostros tan conocidos a nivel mundial como Jim Carrey, Tyler the Creator o Lil Wayne aparecerán en sus próximos lanzamientos. Está por ver de qué manera, pero el hype ya está servido.

"Ahora estás escuchando 103.5 Dawn FM. Has estado en la oscuridad durante mucho tiempo. Es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos", dice la voz en off en uno de los posts publicados en sus redes. Unas palabras que han despertado el interés de los millones de usuarios que siguen al artista en ambos hemisferios y que evidencian que Abel, tras dos años desde que publicó su exitoso After Hours, viene con las pilas cargadas para deleitarnos con su nueva música.

Hace apenas unos días, el artista compartió una captura de pantalla con La Mar Taylor, su directora creativa. Una conversación donde se podía ver el siguiente mensaje: "La música puede curar, y eso es más importante que el lanzamiento de otro álbum. Dejemos todo y disfrutémoslo con la gente", explicaba The Weeknd.

La demanda de plagio por "Call Out My Name" Que su nuevo álbum está produciendo una gran expectación no es ninguna novedad. Sin embargo, The Weeknd se ha visto involucrado en una denuncia por plagio por "Call Out My Name" durante el mes de noviembre. Según recoge la revista musical Pitchfork, el dúo Epikker (integrados por Suniel Fox y Henry Strange) acusó al canadiense de haberse apropiado de un tema que habrían enviado a uno de sus colaboradores. La canción original y motivo de la disputa entre ambas versiones de la historia es "Vibeking", por la que supuestamente el dúo nunca llegó a recibir ningún tipo de crédito. "Ambas obras están en clave menor. Ambas obras utilizan una métrica de 6/8, que no es muy común en la música popular. Ambas obras se tocan a un tempo similar. Y ambas obras utilizan características de la electrónica, el ambience, el pop, el hiphop, el rock y el R&B para lograr un sonido atmosférico y melancólico particular", indicaban los demandantes.